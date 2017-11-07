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آسيا

أفغانستان: مسلحون يقتحمون محطة تلفزيون في كابول

© أ ف ب | قوات أمن أفغانية في كابول في 25 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/11/2017

اقتحم مسلحون الثلاثاء محطة للتلفزيون في كابول وقتلوا شخصا واحدا على الأقل، في آخر اعتداء يستهدف صحافيين في البلاد. وأعلن تلفزيون "شامشاد" انتهاء الاعتداء بعد تدخل قوات الأمن وتمكنه من استئناف البث.

أعلن تلفزيون "شامشاد" في كابول انتهاء الهجوم الذي شنه مسلحون عليه الثلاثاء بعد تدخل قوات الأمن وتمكنه من استئناف البث. وقال التلفزيون "انتهى الهجوم وتم إنقاذ كل الموظفين الذين كانوا في المبنى وفق قائد القوات الخاصة"، وذلك بعيد انتهاء الهجوم.

وكان المسلحون قد اقتحموا مقر المحطة للتلفزيون وقتلوا فيها شخصا واحدا على الأقل في آخر اعتداء يستهدف صحافيين في البلاد. وأفاد مصور لوكالة فرانس برس بأن المسلحين أطلقوا قنابل صاروخية على قوات الأمن المدججة بالسلاح التي طوقت محطة "شامشاد" التلفزيونية حيث كان بعض الصحافيين لا يزالون داخل المبنى.

وروى في وقت سابق فيصل زلاند المراسل لدى تلفزيون "شامشاد" والذي تمكن من الفرار خلال الهجوم عبر باب خلفي "رأيت ثلاثة مهاجمين على كاميرات المراقبة وهم يدخلون مبنى قناة التلفزيون. أطلقوا النار في البدء على الحارس ثم دخلوا وراحوا بعدها يطلقون النار ويلقون قنابل يدوية"، متابعا "العديد من زملائي لا يزالون في المبنى".

ورأى مصور لفرانس برس عناصر من قوات الأمن وهم يساعدون موظفين على الفرار من المجمع. وسُمع تبادل لإطلاق النار داخل المبنى كل بضع دقائق مع قدوم أعداد متزايدة من قوات الأمن إلى المكان.

وفي وقت سابق صرح بشير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول "تمكنت قوات الأمن من إنقاذ عدد كبير من موظفي قناة شامشاد وتشير المعلومات الأولية إلى مقتل حارس على الأقل".

من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش أن ثلاثة مهاجمين على الأقل يشاركون في الاعتداء. وقال دانيش إن "قوات الأمن تمكنت من قتل واحد منهم على الأقل"، مشيرا إلى إنقاذ "غالبية" الموظفين.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 07/11/2017

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