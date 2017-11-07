ترامب: بعض الموقوفين في السعودية ابتلعوا ثرواتها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين دعمه لسياسة الملك سلمان وولي العهد السعودي بعد حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها سلطات المملكة واعتقلت خلالها العشرات من كبار الشخصيات، مؤكدا أن هؤلاء ابتلعوا ثروات البلاد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن لديه "ثقة كبيرة" بحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات السعودية واعتقلت خلالها العشرات من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية في المملكة، مؤكدا أن هؤلاء ابتلعوا ثروات البلاد على مدى سنوات.

وأعلن ترامب في تغريدة على موقع تويتر "لدي ثقة كبيرة بالملك سلمان وبولي العهد السعودي، فهما يدركان بالضبط ما الذي يفعلانه"، مؤكدا أن "بعضا ممن يعاملانهم بقسوة +حلبوا+ بلادهم على مدى سنوات!".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أجرى السبت اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي بحثا خلاله "التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وعبر الملك سلمان خلال الاتصال عن إدانة الرياض للهجوم الذي شهدته نيويورك الأسبوع الماضي وقتل فيه ثمانية أشخاص في عملية دهس.

وجاء الاتصال بين الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي بعيد حملة توقيفات غير مسبوقة في السعودية طالت أمراء ومسؤولين ووزراء حاليين وسابقين على خلفية تهم بالفساد.

هل تختار الرياض وول ستريت لطرح أسهم "أرامكو" ؟

وفي تغريدة على تويتر قال ترامب السبت إنه تمنى على الملك سلمان أن تختار الرياض بورصة وول ستريت لطرح أسهم مجموعة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" المقرر في 2018.

وأكدت المجموعة السعودية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أن هذه العملية، التي قدمت على أنها أضخم إدراج في البورصة في العالم، ستتم في النصف الثاني من 2018، ويتوقع أن تنتج عائدات تصل إلى ألفي مليار دولار.

وتشكل هذه الخصخصة الجزئية التي تقضي ببيع 5% من "أرامكو" حجر الزاوية في مشروع إصلاحات طموح أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحد من اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وكان رئيس "أرامكو" أمين الناصر قد قال إن مكان الإدراج قيد البحث وسيتم الإعلان عنه في الوقت المطلوب.

والسعودية أحد أكبر وأهم حلفاء إدارة ترامب في الشرق الأوسط.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 07/11/2017