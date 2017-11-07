الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

دونالد ترامب: حصيلة عام

للمزيد

حدث اليوم

روسيا: ماذا بقي من الثورة؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما أهداف بن سلمان من حملة الاعتقالات؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

كيف سترد الرياض على ما تعتبره أعمال حرب من قبل لبنان؟

للمزيد

النقاش

لبنان: أزمة داخلية أم ضغوط إقليمية؟

للمزيد

حدث اليوم

الملاذات الضريبية: إلى متى؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما مصير الحريري بعد استقالته؟

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

ولي العهد السعودي يسعى لإحكام قبضته قبل تتويجه ملكا

للمزيد

ريبورتاج

جزيرة إيكاريا اليونانية.. تأثير الحياة الحديثة على سكانها المشهورين بطول العمر

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

اللجنة الأولمبية الدولية توقف عضوية فرانك فريديريكس على خلفية تهم فساد

© أ ف ب/ أرشيف | الناميبي فرانكي فريديريكس يتحدث في مؤتمر صحافي في الباهاماس في 1 ايار/مايو 2015

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/11/2017

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها أوقفت العداء الناميبي السابق فرانك فريديريكس عن ممارسة مهامه كعضو فيها. وكان فريديريكس الحاصل على أربع ميداليات في أولمبياد 1992 و1996 قد خضع لتحقيق في فرنسا في إطار قضية شراء أصوات لمنح استضافة أولمبياد 2016 لمدينة ريو دي جانيرو، كما يشتبه في حصوله على رشاو بجانب مزاعم تبييض أموال في باريس.

بعد أن قام القضاء الفرنسي بتوجيه الاتهام للعداء الناميبي السابق فرانك فريديريكس في إطار قضية شراء أصوات لضمان استضافة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أولمبياد 2016، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء إيقافه.

وقررت اللجنة التنفيذية للجنة الدولية، ونظرا لـ "التأثير على سمعة اللجنة الأولمبية الدولية"، اعتماد توصية لجنة الأخلاقيات وتعليق عضوية فريديريكس وحرمانه من كامل حقوقه كعضو في اللجنة الدولية.

وكانت اللجنة الدولية التي ذكرت بـ"أهمية احترام قرينة البراءة، لأي شخص خاضع لتحقيق جنائي"، قد قبلت في آذار/مارس الماضي استقالة فريديريكس من رئاسة لجنة التقييم لأولمبياد 2024 الصيفي والذي حصلت باريس على حق استضافته.

ووجه القضاء الفرنسي إلى فريديريكس في3 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، تهما تشمل السكوت والتستر عن الفساد وتبييض الأموال.

ويتهم فريديريكس (50 عاما) وهو عضو في اللجنة الدولية منذ عام 2012، بأنه تلقى مبلغا مقداره 262 ألف يورو (نحو 300 ألف دولار أمريكي) من بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى السنغالي لأمين دياك في 2 تشرين الأول/أكتوبر عام 2009، يوم نالت المدينة البرازيلية في كوبنهاغن شرف استضافة الألعاب الصيفية، متفوقة على شيكاغو الأمريكية ومدريد وطوكيو.

واستدعي الوصيف الأولمبي السابق في سباقي 100 و200 م، في إطار تحقيق قضائي مفتوح في فرنسا عام 2015 بسبب شبهات حول شراء أصوات داخل اللجنة الأولمبية تتعلق بمنح الاستضافة لطوكيو 2020، قبل أن تمتد لتشمل ريو دي جانيرو 2016 أيضا.

ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه القضية على هامش تحقيق فساد آخر يتعلق بمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى وروسيا، وذلك بسبب تبييض أموال في العاصمة باريس.

والقاسم المشترك بين كل هذه الملفات هو بابا ماساتا دياك الذي كان مستشارا في شؤون التسويق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، عندما كان والد أمين دياك رئيسا لهذه المنظمة من 1999 إلى 2015.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية كشفت في آذار/مارس الماضي أنه بحسب الملفات التي أرسلتها مصلحة الضرائب الأمريكية إلى النيابة العامة الفرنسية، قام دياك بتحويل هذا المبلغ إلى شركة تعود إلى فريديريكس بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، علما بأن الأخير أكد أنه حصل على هذا المبلغ مقابل نشاطات ترويجية لألعاب القوى بين 2007 و2011 بحسب عقد موقع في 11 آذار/مارس 2007.

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى أوقف فريديريكس من عضوية مجلسه في تموز/يوليو وفتح تحقيقا بشأن مزاعم الفساد بحقه.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/11/2017

  • الألعاب الأولمبية

    بالصور: ريو تختتم أولمبياد 2016 وتسلم الشعلة لطوكيو

    للمزيد

  • ألعاب القوى

    الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعتبر أن مصداقية هذه الرياضة "تتعزز" بعد فضيحة غاي وباول

    للمزيد

  • ألعاب القوى

    الاتحاد الدولي لألعاب القوى يستبعد روسيا من أولمبياد ريو

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي