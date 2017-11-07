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آسيا

فيديو غرافيك: ما هي الثورة البولشيفية في روسيا؟

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو عادل قسطل

نص عادل قسطل

آخر تحديث : 07/11/2017

في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 1917، أقام الثوار حكومة بولشيفية في روسيا. واليوم بعد مرور قرن، لا تزال آثار تلك الثورة باقية في روسيا وفي العالم.

في شارع نيفسكي. الشارع المركزي في مدينة بتروغراد، عاصمة روسيا أو سان بطرسبرغ، حسب الأزمنة، أمرت الحكومة المؤقتة بإطلاق النار على المتظاهرين، حدث هذا في تموز/يوليو 1917 ولكن القمع والحرب دفعا إلى مزيد من الاحتجاجات. قيصر روسيا نيكولاي الثاني تنحى عن الحكم قبل أشهر من تلك الحادثة.

ومن بين الناشطين الذين قاوموا النظام القيصري ثم الحكومة المؤقتة: لينين. كان واحدا من أبرز قياديي حزب العمال الاشتراكي الاجتماعي. التحق ببتروغراد وكان يدعو إلى ثورة اشتراكية وانتزاع الحكم. كان قبله في بيتروغراد زعيم ثوري آخر: ستالين.

في المصانع والمدن، تأسست لجان من العمال، والمزارعين والجنود المؤمنين بالأفكار الثورية. اسم تلك اللجان: سوفيات.

أحداث تزامنت مع حرب عالمية أنهكت الجيش. جنود كثر رفضوا القتال. وفي 24 و25 من تشرين الأول/أكتوبر أطاح الانقلابيون بالحكومة المؤقتة.

من الجانب البولشيفي، كان يقود اللجنة الثورة العسكرية تروتسكي.. مؤسس الجيش الأحمر. تحكم في الوضع في بيتروغراد. لينين، من جهته، قاد مجلس محافظي الشعب.

وفي السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، أقام الثوار حكومة بولشيفية. وفي 30 من كانون الأول/ديسمبر 1922، أعلن مؤتمر السوفيات ولادة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. أحداث تركت بصمتها إلى اليوم.. على روسيا والعالم.

عادل قسطل

نشرت في : 07/11/2017

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