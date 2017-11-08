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أفريقيا

المغرب: القمر الصناعي "محمد السادس-أ" ينطلق نحو الفضاء لمراقبة الأرض

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/11/2017

قامت شركة "أريانسبايس" في غوايا الفرنسية الأربعاء، بإطلاق أول قمر صناعي مغربي لمراقبة الأرض. ووصل القمر الذي أطلق عليه اسم "محمد السادس-أ" إلى مداره في الفضاء، على أن يقوم بنشاطات في مجال مسح الأراضي والبحار والرصد الزراعي والوقاية من كوارث طبيعية وإدارتها فضلا عن تطورات البيئة والتصحر ومراقبة الحدود.

أعلنت شركة "أريانسبايس" في غوايانا الفرنسية، الأربعاء أن صاروخ من نوع "فيغا" وضع في المدار قمر مراقبة الأرض الاصطناعي "محمد السادس-أ" لحساب المغرب.

وقد أقلع الصاروخ من مركز كورو الفضائي في غوايانا عند الساعة 1,42 بتوقيت غرينتش.

وقد انفصل القمر الصناعي البالغ وزنه 1,1 طن عن الصاروخ بعد 55 دقيقة و33 ثانية على الإقلاع على ما أوضحت "أرياسبايس" التي تتولى عمليات الإطلاق.

وسيقوم القمر "محمد السادس-أ" خصوصا بنشاطات مسح الأراضي والبحار والرصد الزراعي والوقاية من كوارث طبيعية وإدارتها فضلا عن تطورات البيئة والتصحر ومراقبة الحدود بحسب الشركة نفسها.

وقد صنعت القمر شركتا "تاليس إلينيا سبايس" و"إيرباص" لحساب المغرب.

وهذه عاشر عملية إطلاق هذه السنة والحادية عشرة لصاروخ "فيغا" منذ بدء استخدامه في مركز كورو الفضائي في العام 2012 حسبما أوضحت "أريانسبايس".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 08/11/2017

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