تويتر يرفع الحد الأقصى للتغريدة من 140 إلى 280 حرفا

سيكون بمقدور مغردي شبكة التواصل الاجتماعي تويتر من الآن فصاعدا التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع، وذلك بعدما أعلنت الشركة مضاعفة الحد الأقصى للتغريدة لتصبح 280 حرفا بدلا من 140 حرفا فقط في السابق. وأضافت تويتر أن التغريد بـ280 حرفا بات متاحا لجميع اللغات عدا الصينية واليابانية والكورية.

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة من 140 إلى 280 حرفا، وذلك بعدما اختبرت بنجاح على مدى شهر ونصف تقريبا هذه التغريدات مضاعفة الطول.

وقالت الشبكة في تغريدة "نحن نزيد الحد الأقصى للأحرف. نريد أن يتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع". وأضافت في التغريدة نفسها "مزيد من الأحرف. مزيد من التعبير. مزيد مما يجري".

وأوضح تويتر أن التغريدة مضاعفة الطول أصبحت متاحة بكل اللغات التي كان الناطقون بها يجدون مشكلة في التغريد بالحد الأقصى السابق ولا سيما بالأحرف اللاتينية كالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، ولكنها بالمقابل لن تكون متاحة باللغات الصينية واليابانية والكورية.

أما الناطقون بلغة الضاد فبات بإمكانهم الاستفادة من التعديل الجديد، إذ أن التغريد بـ280 حرفا أصبح متاحا باللغة العربية.

وكان تويتر أعلن في منتصف أيلول/سبتمبر البدء باختبار مشروع يسمح بزيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة ليصل إلى 280 حرفا، أي ضعف الحد المسموح به، في مسعى لتعزيز نمو موقع التواصل الاجتماعي الذي يعاني من عدم زيادة قاعدة مستخدميه.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 08/11/2017