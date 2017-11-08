عام على انتخاب ترامب.. ضجة كبيرة وحصيلة هزيلة

في صحف اليوم: جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآسيوية. الصحف الآسيوية تشيد بهذه الزيارة وترى أن الرئيس الأمريكي يهدف إلى إعادة الاعتبار إلى هذه المنطقة بعد أن قلل من شأنها خلال حملته الانتخابية. اهتمت الصحف كذلك بمرور عام على انتخاب ترامب وبافتتاح متحف اللوفر أبو ظبي اليوم وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل الافتتاح.

البداية بالجولة التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدد من الدول الأسيوية. ترامب توجه إلى الصين بعد زيارته لكل من اليابان وكوريا الجنوبية. صحيفة دي وال ستريت جورنال عادت على التصريحات التي قال فيها ترامب إنه منفتح على اللقاء بكيم جونغ أون، وطالبه بالحضور إلى طاولة الحوار، وتضيف الصحيفة إن ترامب يتبع سياسة العصا والجزرة، لأن تصريحاته تأتي في وقت تستعد فيه البحرية الأمريكية للقيام بمناورات في المنطقة تزامنا مع الجولة التي يجريها الرئيس الأمريكي في آسيا والتي تستمر اثنى عشر يوما.

الصحف الآسيوية تعود على أهداف دونالد ترامب من هذه الجولة. صحيفة جابان تايمز كتبت إن جولة ترامب تعد الأطول له خارج الولايات المتحدة منذ انتخابه قبل عام، سيزور خلالها خمسة بلدان. واعتبرت الصحيفة أن هذه الزيارة هي فرصة بالنسبة للرئيس ترامب تهدف إلى نزع الشكوك حول مصداقية الولايات المتحدة ورئيسها، إذا أخذنا بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها الرئيس الأمريكي في آسيا. الرئيس ترامب، حسب الصحيفة، أعطى الأولوية لإعادة تعزيز العلاقات مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية بعد أن همش هذين البلدين وقلل من أهميتهما خاصة خلال حملته الانتخابية، وأضافت الصحيفة أن ترامب سيصل إلى بكين اليوم ومن هناك سيؤكد مطالبته الصين باحترام تعهداتها في مجلس الأمن لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية. زيارة ترامب لها أهداف اقتصادية أيضا تقول الصحيفة اليابانية، وترجح أن يتخلى ترامب عن نظرته الانعزالية ويبرم اتفاقيات متعددة الأطراف للتجارة الحرة حتى لا يترك الباب مفتوحا للصين لتولي القيادة التجارية في آسيا.

تهتم الصحف كذلك بمرور عام على انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الصحف الفرنسية ألقت نظرة متشائمة على حصيلة الرئيس الأمريكي. صحيفة لوفيغارو الفرنسية عنونت عام من الضجة لكن النتائج هزيلة، وعادت الصحيفة على التحولات التي أحدثها وصول ترامب إلى السلطة فهو ألغى الإصلاحات التي أجراها سابقوه لكن دون أن ينجح في توحيد الكونغرس لتبني إصلاحاته وانتقدت لوفيغارو شخصية ترامب وطريقة تعامله في تمرير خطاباته كلجوئه إلى التغريد عبر تويتر هذه التغريدات تسيء إلى منصبه وتعكس الطريقة التي يقود بها البلاد.

صحيفة 20 مينيت المجانية الفرنسية وضعت صورة لترامب وهو يحمل مضرب بيزبول، وكتبت إن ترامب ومنذ انتخابه قبل عام غير قواعد الدبلوماسية الدولية بسبب اندفاعه وطريقة تواصله المقلقة. وشبهت الصحيفة وصول ترامب إلى الرئاسة بالزلزال الذي غالبا ما تصل ارتداداته إلى أماكن بعيدة في العالم.

في مواضيع أخرى اهتمت الصحف الفرنسية والإماراتية بشكل خاص بافتتاح متحف اللوفر في أبو ظبي اليوم. صحيفة ليبراسيون الفرنسية كتبت على الغلاف إن المتحف سيزيد من تأثير إمارة أبو ظبي فيما أبو ظبي ستزود المؤسسة الفرنسية بمبالغ مالية كبيرة. المتحف سيتم افتتاحه بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ذهب في زيارة إلى هناك تستغرق يومين.

صحيفة الحياة اهتمت بالجمال المعماري لمتحف اللوفر أبو ظبي، وقالت إن ليس من السهل في عصر عالمنا الافتراضي اليوم افتتاح متحف ضخم وسط صحراء أبو ظبي، ونقلت الصحيفة كيف بهر الفن المعماري للمتحف أمس مئات الصحفيين والفنانين الآتين من بلدان عدة لحضور الافتتاح الفني لهذا الصرح، أو التحفة الفنية العربية.

صحيفة الاتحاد الإماراتية أشادت بزيارة الرئيس الفرنسي إلى الإمارات وكتبت إن لهذه الزيارة دلالات راسخة وتعطي للإمارات ثقلها السياسي. الصحيفة أجرت مقابلة مع الرئيس ماكرون، وهي أول مقابلة للرئيس الفرنسي مع صحيفة عربية قال فيها إن افتتاح اللوفر أبو ظبي هو نقطة تحول حاسمة في العلاقات الإماراتية الفرنسية، وأبدى ماكرون في هذه المقابلة موقفه من النزاعات في الشرق الأوسط. وطرق محاربة الإرهاب وأكد أن حكومته ملتزمة التزاما تاما بحل الأزمات الإقليمية وقال إن التصدي للإرهاب لن يتم دون استعادة السلام والاستقرار، وشدد على أن الحوار والحلول التفاوضية هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

القدس العربي نقلت أن الرئيس الفرنسي ومن خلال مشاركته في افتتاح متحف اللوفر يسعى إلى إعطاء زخم لنفوذ بلاده في الإمارات العربية المتحدة ثاني شركاء فرنسا التجاريين في الخليج بعد السعودية، وأشارت الصحيفة إلى نقاط الخلاف بين البلدين رغم التعاون التجاري والعسكري بينهما، وأهم هذه الخلافات موضوع الحرب في اليمن والأزمة الديبلوماسية مع قطر التي دعت فرنسا إلى حلها عبر الحوار.

إعداد محجوبة كرم