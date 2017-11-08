الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

فرنسا - الإمارات العربية المتحدة : متحف اللوفر.. جسر ثقافي بين الغرب والشرق

للمزيد

حوار

يوسف بن علوي: "أستبعد حدوث مواجهة شاملة في الخليج"

للمزيد

وجها لوجه

الانتخابات البلدية الجزائرية.. رئاسيات 2019 في قلب الحملة الدعائية!

للمزيد

رياضة 24

الدوري الفرنسي.. 21 هدفا لرباعي الصدارة في الجولة الثانية عشرة

للمزيد

رياضة 24

الوداد البيضاوي يحرز لقبه الثاني بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الأهلي المصري

للمزيد

ضيف اليوم

اليمن.. روحاني يحذر السعودية والبيت الأبيض يدين هجمات الحوثيين على السعودية

للمزيد

وقفة مع الحدث

لماذا يدعم ترامب الرياض في قضية لم يحسمها القضاء بعد؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

عام على انتخاب ترامب.. ضجة كبيرة وحصيلة هزيلة

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

الاقتصاد السعودي.. شلل محتمل بعد تجميد حسابات مصرفية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

فرنسا: رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان لنشرها صورا لعنف الجهاديين

© أ ف ب / أرشيف | مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية تلقي خطابا في بروغويير في 23 أيلول/سبتمبر 2017.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/11/2017

قرر مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان على خلفية نشرها قبل عامين صورا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لعدد من ضحايا تنظيم "الدولة الإسلامية".

اتخذ مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية الذي يضم 22 نائبا، قرار رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان المرشحة الرئاسية السابقة ورئيسة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف. وذلك بعد أن نشرت في 2015 صورا لأعمال تنظيم "الدولة الإسلامية"، احتجاجا على تصريحات لصحفي بقناة "بي إف إم" الإخبارية شبه فيها حزبها بالتنظيم المتطرف.

وقرر مكتب الجمعية الوطنية اتخاذ هذا القرار الذي يجيز إصدار "مذكرة استدعاء" وأن تمثل النائبة أمام قاض من دون أن يخوض في مضمون الملف، لكنه ركز على وجوب التعامل بجدية مع أي طلب يصدره القضاء.

وسارعت لوبان إلى التنديد بالقرار، وقالت لوكالة فرانس برس إن "حرية التعبير والتنديد، وهي أساسية لدور النائب، تم القضاء عليها بهذا القرار المسيس".

وأضافت "أن يكون المرء جهاديا عائدا من سوريا أفضل من أن يكون نائبة تندد بتجاوزات تنظيم ’الدولة الإسلامية‘".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، نشرت لوبان على تويتر ثلاث صور مع تعليق "ذلك هو ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘)". وتظهر الصور رجلا يرتدي زيا برتقاليا بعدما سحقته دبابة وآخر يرتدي الزي نفسه يحترق داخل قفص وثالثا وضع رأسه على كتفه بعد قطعه. وسحبت لاحقا إحدى هذه الصور العائدة إلى الرهينة الأمريكي جيمس فولي بعدما "أثارت صدمة" عائلته.

وبناء عليه، بدأ تحقيق أولي بتهمة "نشر صور عنيفة" شمل لوبان التي كانت نائبة أوروبية والنائب جيلبير كولار القريب من الجبهة الوطنية للسبب نفسه.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق في آذار/مارس على رفع الحصانة عن لوبان التي انتخبت نائبة في فرنسا في حزيران/يونيو وغادرت تاليا البرلمان الأوروبي.

ونهاية أيلول/سبتمبر، رفع مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية الحصانة عن كولار الذي أعلن بعدها أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية.

وفي فرنسا، يعاقب القانون بالسجن ثلاثة أعوام والغرامة 75 ألف يورو كل من "ينشر (...) رسالة ذات طابع عنيف، تحض على الإرهاب، إباحية أو من شأنها التعرض للكرامة الإنسانية".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 08/11/2017

  • الانتخابات التشريعية الفرنسية

    فرنسا: زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تفوز لأول مرة بمقعد في البرلمان

    للمزيد

  • فرنسا

    البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن مارين لوبان للتحقيق معها في قضية سب وقذف

    للمزيد

  • فرنسا

    فرنسا: مارين لوبان تعلن ترشحها للانتخابات التشريعية في "معركة" تعتبرها "أساسية"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي