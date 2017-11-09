اتفاق فرنسي إماراتي على مجموعة استثمارات بقيمة مليار يورو

أعلن إيمانويل ماكرون الخميس، خلال منتدى اقتصادي في دبي، عن توقيع اتفاق بين مؤسستين فرنسيتين والصندوق السيادي الإستراتيجي في أبوظبي، يتعلق ببرنامج لاستثمارات مشتركة بين البلدين تصل قيمتها إلى مليار يورو.

في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى الإمارات، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس توقيع اتفاق بين الصندوق السيادي الإستراتيجي "مبادلة" في أبوظبي ومؤسستين فرنسيتين حول برنامج مشترك باستثمارات تصل قيمتها إلى مليار يورو في فرنسا.

وخلال منتدى اقتصادي في دبي، قال الرئيس الفرنسي متحدثا بالإنكليزية، إن هذه الاستثمارات "هي تحديدا ما نحتاج إليه لتطوير طموحات جديدة".

وذكرت إحدى المؤسستين الفرنسيتين لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الشراكة لها وجهان.

ويقضي الجانب الأول بتمديد تعاون أطلقته في 2014 شركة "سي دي سي أنترناشونال كابيتال" و"مبادلة" لدعم تطوير الشركات ذات القدرة الكبيرة على النمو والتي تقع مقارها في فرنسا.

ومع استنفاد المبلغ الأول الذي رصد لهذا التعاون وقيمته 300 مليون يورو، يعتزم الشريكان مواصلة هذا التعاون مع شريحة تمويل جديدة يمكن أن تصل إلى 500 مليون يورو يتقاسمها الجانبان بشكل متساو.

ويقضي الجانب الثاني من هذه الشراكة بتعاون بين "مبادلة" وشركة "بي بي آي فرانس" بهدف الاستثمار ومواكبة الشركات سواء كانت قديمة أو حديثة العهد، بتمويل يبلغ أيضا 500 مليون يورو وفق قاعدة التقاسم نفسها.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 09/11/2017