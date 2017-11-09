ترامب يجري محادثات مع نظيره الصيني ويطالبه "بالضغط" على كوريا الشمالية

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس في بكين، نظيره الصيني شي جينبينغ في محادثات تركزت على الأزمة الكورية الشمالية. ودعا ترامب نظيره الصيني إلى بذل مزيد من الضغط على بيونغ يانغ، محذرا من أن "الوقت يمر" ويجب "التحرك بسرعة" لمواجهة تلك الأزمة.

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءاته بالمسؤولين الصينيين في ثاني أيام زيارته لبكين، حيث التقى نظيره الصيني شي جينبينغ الخميس، في محادثات تركزت على ملف كوريا الشمالية.

وحض ترامب بكين"للتحرك بسرعة" لحل الأزمة الكورية الشمالية، محذرا بأن "الوقت يمر بسرعة".

وقال ترامب لدى لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين في اليوم الثاني من زيارته "علينا التحرك بسرعة. وآمل أن تتحرك الصين بصورة أسرع وأكثر فاعلية من أي طرف آخر حيال هذه المشكلة".

وشكر ترامب شي على جهوده للحد من المبادلات التجارية مع كوريا الشمالية وقطع كل الروابط المصرفية معها، لكنه دعاه إلى بذل المزيد.

مداخلة عبد الرحمن ولد سيدي محمد رئيس تحرير في شبكة إذاعة الصين الدولية حول زيارة ترامب للصين

وقال ترامب "بإمكان الصين تسوية هذه المشكلة بسهولة وبسرعة، وأدعو الصين ورئيسكم العظيم للعمل على هذه المسألة بجد". وتابع "ما أعرفه عن رئيسكم أنه إن عمل على ذلك بجهد، فسوف يتحقق الأمر، لا شك في ذلك".

اتفاقات تجارية تتخطى 253 مليار دولار

وبعيدا عن الأزمة الكورية الشمالية لم تخل زيارة ترامب للصين من توقيع اتفاقيات تجارية ضخمة، حيث كشف الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني الخميس في بكين عن سلسلة من الاتفاقات التجارية بقيمة إجمالية قدرها 253,4 مليار دولار، على خلفية سعي الرئيس الأمريكي لإعادة التوازن إلى المبادلات بين البلدين.

وتم توقيع هذه المجموعة من الاتفاقات التي تشمل قطاعات متنوعة ما بين الطاقة والسيارات والطائرات والصناعات الغذائية والإلكترونيات، وتستفيد منها شركات كثيرة منها كاتربيلار وجنرال إلكتريك وهانيويل وكوالكوم، خلال لقاء بين الرئيسين في بكين، غير أن بعضها بروتوكولات اتفاق غير ملزمة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/11/2017