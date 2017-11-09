تركيا: توقيف عشرات الأشخاص في حملة ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" بأنقرة

شنت السلطات التركية في وقت مبكر الخميس حملة اعتقالات في أنقرة شملت أكثر من مئة عنصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية". وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات أصدرت مذكرات توقيف بحق 245 شخصا، أوقف منهم 101، بينما لا يزال البحث جاريا عن الآخرين في إطار عملية يشارك فيها 1500 شرطي بالعاصمة التركية.

أوردت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات التركية أوقفت أكثر من مئة عنصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في وقت مبكر الخميس وذلك في إطار عملية واسعة في ضواحي العاصمة أنقرة.

وأوضحت الوكالة أن السلطات أصدرت مذكرات توقيف بحق ما مجمله 245 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم أوقف منهم 101 بينما لا يزال البحث جاريا عن الآخرين في إطار هذه العملية التي يشارك فيها 1500 شرطي في أنقرة.

وأضافت الوكالة أن قوات الأمن توجهت إلى 250 عنوانا في مختلف أنحاء أنقرة، مشيرة إلى ضبط وثائق متعلقة بالتنظيم خلال العملية.

وشهدت تركيا منذ عامين عددا من الهجمات الدامية أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنها أو نسبت اليه. ووقع آخر هذه الاعتداءات في ملهى راق في إسطنبول ليلة رأس السنة وأسفر عن سقوط 39 قتيلا.

ومذاك، تعمد السلطات إلى شن حملات اعتقال ضد "إرهابيين" مع تشديد التدابير الأمنية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/11/2017