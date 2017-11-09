الحريري في السعودية: اللبنانيون بين نظرية الاعتقال والسخرية منها

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري السبت 4 تشرين الثاني/نوفمبر استقالته من منصبه في خطاب متلفز من العاصمة السعودية الرياض. وتزامن الإعلان مع حملة اعتقالات سعودية مست أمراء ومسؤولين كبار، مما أثار شكوكا حول مصير الحريري الذي يحمل الجنسية السعودية إلى جانب اللبنانية. وانقسم اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مروج لنظرية اعتقال الحريري وبين ناف ومتهكم على الخبر.

منذ إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته والوضع السياسي في البلاد منقسم بين الحذر والترقب لمحاولة فهم الخطوة المفاجئة التي قام بها الحريري.

وتعددت ردود الأفعال اللبنانية والدولية بشأن الظروف التي أحاطت بالاستقالة ومكان الإعلان عنها. فبينما دعا أغلب الساسة اللبنانيين إلى تغليب لغة الحوار لتجاوز الأزمة الراهنة وعدم جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة، وهو ما فعلته فرنسا، دعت إسرائيل المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء ضد "العدوان الإيراني" و"شريكه" حزب الله اللذين اتهمهما الحريري في بيان استقالته بمحاولة زعزعة استقرار لبنان واستهدافه شخصيا.

لكن بقاء سعد الحريري الذي يحمل الجنسية السعودية إلى جانب اللبنانية بالرياض، وعدم عودته إلى لبنان تزامنا مع حملة الاعتقالات التي شهدتها المملكة ليل 4 تشرين الثاني/نوفمبر ومست أمراء ومسؤولين كبار، رسم العديد من علامات الاستفهام عن وضع رئيس الوزراء المستقيل.

تساؤلات واستفهامات انعكست على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، بين داعم لنظرية اعتقال الحريري في السعودية كباقي الأمراء بفندق الريتز كارلتون في الرياض، وساخر منها مستشهدا بالتحركات التي قام بها الحريري في اليومين الأخيرين، كلقائه الملك سلمان بالرياض وسفره لأبوظبي ومقابلة ولي العهد الشيخ محمد بن زايد.

صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، كرست الصفحة الأولى بأكملها غداة استقالة الحريري، لصورته تحت عنوان "الرهينة" بإشارة إلى إمكانية وجوده قيد الاعتقال في السعودية.

الصفحة الرئيسية لصحيفة الأخبار اللبنانية والمقربة من حزب الله Front page of @AlakhbarNews today: “The Hostage”



While this hashtag has been doing the rounds for the last two days:#الحرية_لسعد_الحريري pic.twitter.com/gUMZIBbzbh Nour Samaha (@Nour_Samaha) November 6, 2017

وحتى بعد خروج الحريري الأحد في تغريدة مقتضبة تتضمن صورته مع السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب، معلقا: "بعد أدائه للقسم أمام خادم الحرمين الشريفين سررت بلقاء سعادة السفير السعودي وليد اليعقوب"، انتشر وسم #الحرية_لسعد_الحريري على تويتر فيما شكك النشطاء في الصورة التي نشرها مؤكدين أن الصورة التقطت من فندق الريتز كارلتون وليس من القصر الملكي.

نشطاء يشككون في الصورة التي نشرها الحريري زاعمين أنها التقطت في فندق الريتز كارلتون #سعد_الحريري⁩ غرد من فندق Ritz Carlton

في الرياض المحتجز به الامراء ؟؟🤔

لاحظو الديكور في صورته وصور الفندق.

⁧#الحرية_لسعد_الحريري⁩ pic.twitter.com/i73Ro5Z1qo عباس محمد الأطرش👔 (@abbes_alatrash) November 5, 2017

ولفت صحافي لبناني إلى أن الحريري "اعتاد الرد على أمين عام حزب الله عبر تويتر مع كل إطلالة للأخير، فلماذا لم يفعل؟"، مضيفا: "في حظر تجول عتويتر؟ أو تشويش؟ !؟!؟"

صحافي لبناني معلقا أن الحريري "اعتاد الرد على أمين عام حزب الله عبر تويتر" إعتاد الرئيس #سعد_الحريري الرد على السيد حسن نصرالله عبر تويتر مع كل إطلالة للأخير، فلماذا لم يفعل ؟

في حظر تجول عتويتر؟ أو تشويش؟ !؟!؟ رامز القاضي (@ramezelkadi) November 5, 2017

وانتشرت الكثير من التعليقات والصور الساخرة على وسم #الحرية_لسعد_الحريري مثلا تظهر ساعة يده تطلب النجدة خلال لقاءه بالملك سلمان.

ساعة يد الحريري تطلب النجدة خلال لقاءه بالملك سلمان #الحرية_لسعد_الحريري pic.twitter.com/OWNou1VCzG عباس زهري (@zahriabbass3) November 6, 2017

وأخرى تشبهه بفيلم "سايفينغ برايفت ريان" الذي تدور أحداثه حول الحرب العالمية الثانية في معركة النورماندي، حيث يكلف الرئيس الأمريكي كتيبة من الجيش بالذهاب إلى قلب المعركة وراء خطوط العدو مباشرة وذلك من أجل البحث عن الجندي الأمريكي.

تشبيه وضع الحريري بفيلم "سايفينغ برايفت ريان"

كما تم إطلاق موقع إلكتروني يطالب بـ"إنقاذ الشيخ سعد الحريري من سجون القمع في السعودية"، ويظهر الموقع عدادا يؤشر للمدة التي يعتقد أن الحريري يقضيها بالاعتقال.

تم انشاء موقع على شبكة الانترنت يطالب بـ انقاذ الحريري ... the clock is ticking ... 🤣#الحرية_لسعد_الحريري pic.twitter.com/I3ZfmhqUHW Dominic | دومينيك (@domihol) November 5, 2017

وفي حين أنه لا يوجد دليل فعلي على أن الحريري قيد الاعتقال، إلا أن التكهنات تزداد في الإعلام اللبناني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مع مرور الوقت.

فرانس 24

نشرت في : 09/11/2017