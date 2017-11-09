ماكرون يلتقى عسكريين فرنسيين بقاعدة "معسكر السلام" بأبوظبي في ثاني أيام زيارته للإمارات

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة ألقاها من قاعدة "معسكر السلام" في أبوظبي الخميس، من أن الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق لا يعني انتهاء "تهديد المتطرفين". والتقى ماكرون بعسكريين فرنسيين على متن الفرقاطة "جان بار" في القاعدة العسكرية الواقعة في ميناء زايد بأبوظبي في ثاني أيام زيارته للإمارات. وكان الرئيس الفرنسي قد وصل إلى تلك الدولة الخليجية مساء الأربعاء لافتتاح متحف اللوفر أبوظبي.

ألتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعسكريين فرنسيين على متن الفرقاطة "جان بار" في قاعدة "معسكر السلام" بأبوظبي الخميس.

وخلال كلمة ألقاها أمام الساحة الرئيسية للقاعدة، توقع الرئيس الفرنسي "الانتصار بشكل كامل" في المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه رأى أن هذه الانتصارات لا تعني نهاية تهديد المتطرفين.

وكان ماكرون يتحدث في قاعدة "معسكر السلام" في ميناء زايد في أبوظبي في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ انتخابه رئيسا في أيار/مايو الماضي.

وصعد ماكرون على متن الفرقاطة "جان بار" التي يعمل فيها 190 عسكريا وتتركز نشاطاتها على "منع التهريب ومكافحة الإرهاب".

وأمضى نحو ساعة داخل الفرقاطة قبل أن يلقي كلمة في الساحة الرئيسية للقاعدة أمام مجموعة من العسكريين الفرنسيين.

وقال ماكرون "لقد انتصرنا في الرقة وفي الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة أتوقع (...) الانتصار العسكري الكامل في المنطقة العراقية السورية".

وأضاف "لكن هذا لا يعني أن المعركة انتهت"، مشيرا إلى أن "التصدي للجماعات الإرهابية سيكون عنصرا رئيسيا مكملا للحل السياسي الشامل (...) الذي نريد أن نراه يتحقق في المنطقة".

وتحدث ماكرون عن هجمات شهدتها فرنسا "جرى التخطيط لها وتنظيمها والإشراف عليها" من الرقة، مضيفا "بعد عامين من هذه الهجمات انتصرنا".

وتوجه إلى العسكريين الفرنسيين بالقول "أنتم الخطوط الأمامية للدفاع عنا (...) وأنتم الضمانة للتحرك سريعا في حال وقوع طارئ".

وقال ماكرون في القاعدة الواقعة قرب متحف اللوفر إن وجود فرنسا العسكري في الإمارات "أساسي لمصالحنا"، مشيدا بالتعاون العسكري مع دولة الإمارات والدول الخليجية الأخرى.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل إلى العاصمة الإماراتية مساء الأربعاء لافتتاح متحف اللوفر أبوظبي.

وعقد ماكرون محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناقشا تطورات الأوضاع في المنقطة.

أبوظبي تؤوي الوجود العسكري الفرنسي الوحيد خارج البلاد باستثناء إفريقيا

وينتشر نحو 700 عسكري ضمن "القوات الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة" في قاعدة الظفرة إلى جنوب أبوظبي، من حيث تنطلق طائرت رافال التي تقصف مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، وفي قاعدة ميناء زايد البحرية قرب العاصمة.

وتؤوي أبوظبي الوجود العسكري الفرنسي الوحيد خارج البلاد باستثناء أفريقيا.

ويشبه هذا الوجود العسكري أحيانا بـ"حاملة طائرات ثانية" لفرنسا تسمح لها بالتواجد في منطقة الخليج وشمال المحيط الهندي، وهي منطقة إستراتيجية يمر عبرها قسم كبير من التجارة العالمية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/11/2017