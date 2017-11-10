الإفراج عن رئيسة برلمان كاتالونيا بعد دفعها كفالة قيمتها 150 ألف يورو

أفرج القضاء الإسباني عن رئيسة برلمان كاتالونيا الملاحقة بتهمة "التمرد" و"العصيان" و"الاختلاس"، بعد دفعها كفالة قدرها 150 ألف يورو والتزامها احترام "الإطار الدستوري". وستخضع فوركاديل إلى المراقبة القضائية التي تنص على مصادرة جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، وفرض مثولها أمام قاض مرة في الأسبوع.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية لوكالة الأنباء الفرنسية عن مغادرة رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل مكان احتجازها بعد دفعها كفالة قدرها 150 ألف يورو.

وأفرج القضاء الإسباني عن فوركاديل الملاحقة قضائيا بتهمة "التمرد" بعد دفعها الكفالة والتزامها احترام "الإطار الدستوري".

وأظهرت شبكات تلفزيون سيارة رسمية تابعة للبرلمان الكاتالوني تغادر سجن "ألكالا ميكو" للنساء القريب من مدريد حيث أمضت فوركاديل الليلة الماضية.

ويأتي الإفراج عن فوركاديل عشية يوم جديد من المظاهرات في برشلونة للمطالبة بإطلاق سراح القادة الانفصاليين المحتجزين.

وقيمة الكفالة التي دفعت للإفراج عن فوركاديل (150 ألف يورو) أكثر ست مرات من الكفالة التي حددت للإفراج عن خمسة نواب كاتالونيين وقدرها 25 ألف يورو.

وستخضع فوركاديل البالغة 58 عاما إلى المراقبة القضائية التي تنص على مصادرة جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، وفرض مثولها أمام قاض مرة في الأسبوع.

من جهته، ينتظر رئيس كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت في بلجيكا مع أربعة من وزراء حكومته المقالة، نظر القضاء البلجيكي في مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها إسبانيا.

ومثلت فوركاديل بالإضافة إلى خمسة نواب كاتالونيين الخميس أمام القضاء الإسباني في إطار التحقيق بتهمة "التمرد" و"العصيان" و"الاختلاس"، الذي فتح بعد إعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وجاء في تغريدة للجمعية الوطنية الكاتالونية، وهي منظمة انفصالية قوية قادتها فوركاديل "أهلا بك في المنزل! لن نتوقف طالما لم تخرجوا جميعكم!" معلنة أنها ستدفع الكفالات المالية.

وأفلت النواب الكاتالونيون من الحبس الاحتياطي على عكس الوزراء السابقين الثمانية في حكومة كاتالونيا الانفصالية ورئيسي الجمعيتين الانفصاليتين المحتجزين قرب العاصمة الإسبانية.

وفوركاديل المؤيدة للانفصال منذ البداية والرئيسة السابقة للجمعية الوطنية الكاتالونية الانفصالية، عدت الأصوات واحدا تلو الآخر يوم إعلان الاستقلال: 70 صوتا من أصل 135 لصالح انفصال كاتالونيا.

وبعد هذا التصويت غير المسبوق في إسبانيا، وضعت الحكومة المركزية كاتالونيا تحت وصايتها وأقالت حكومتها وحلت برلمانها ودعت إلى انتخابات إقليمية في 21 كانون الأول/ديسمبر.

"حرية منع التصويت"

وأكدت فوركاديل أمام القاضي، في إطار الدفاع عن نفسها، أنه لم يكن لديها كرئيسة برلمان "حرية منع التصويت"، حسب ما قال أحد المتحدثين باسمها. وأفاد مصدر حضر الاستجواب أن فوركاديل شرحت أن إعلان الاستقلال لم تكن له أثار قانونية.

وأشار القاضي بابلو لارينا في قراره إلى أن النواب "تخلوا عن كل نشاط سياسي في المستقبل"، "أو أنهم تخلوا عن كل خطوة خارج الإطار الدستوري".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية المحافظة إينيغو مينديز دي فيغو إن هذا الأمر يفسر من دون شك موافقة القاضي على إطلاق سراحهم مقابل دفع الكفالات المالية.

واعتبر مينديز دي فيغو أن "إعلانهم أنهم لن يقوموا بأي شيء ضد النظام الدستوري (...) يبدو جيدا جدا"، مضيفا "نحن إزاء عودة الحياة الطبيعية إلى كاتالونيا".

وقد تغضب تصريحات النواب أمام القاضي قسما من المعسكر الانفصالي، الذي بدت انشقاقات في صفوفه في الآونة الأخيرة والذي لم ينجح في تقديم تحالف للانتخابات الإقليمية المقبلة.

وفيما رأت صحيفة "إل موندو" اليمينية في هذه التصريحات "تخليا" من قبل رئيسة برلمان كاتالونيا عن الانفصال، رفض النائب جوان جوزيب نويت، الوحيد الذي لم يصوت لصالح الاستقلال من بين النواب الذين يستهدفهم التحقيق، أي فكرة "خيانة" من قبل النواب.

وعلق نويت الذي أخلي سبيله من دون إخضاعه لإشراف قضائي، بالقول "لم يخونوا أي شيء أبدا" مضيفا أنهم قالوا "أمورا واضحة لكن الناس لا يقولونها لأنها لا تعطي انطباعا جيدا".

ودعا الانفصاليون الذين يحاولون الحفاظ على التعبئة، إلى تظاهرة جديدة السبت في برشلونة بدءا من الساعة 17:00 (16:00 ت غ). ويأملون أن تكون حاشدة مثل ما كانت التظاهرة في مناسبة العيد الوطني في كاتالونيا في 11 أيلول/سبتمبر، الذي يجمع منذ 2012 مئات الآلاف من الأشخاص.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 10/11/2017