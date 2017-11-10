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آسيا

ترامب يصل فيتنام في رابع محطات جولته الأسيوية والبيت الأبيض ينفي أي لقاء ببوتين

© أ ف ب | الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا يصلان إلى بكين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/11/2017

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إلى داناغ في فيتنام، قادما من الصين، في رابع محطات جولته الأسيوية التي ينهيها في الفلبين. ومن المقرر أن يلقى ترامب كلمة أمام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، تتركظ حول رؤيته للتجارة العالمية. من جهة أخرى نفى البيت الأبيض عقد لقاء بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش تلك القمة الاقتصادية.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إلى دانانغ في فيتنام حيث من المقرر أن يلقي كلمة مرتقبة حول رؤيته للتجارة العالمية امام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وحطت الطائرة الرئاسية قبيل الظهر في مطار دانانغ الدولي في المحطة ما قبل الأخيرة من الجولة الأسيوية التي ينهيها ترامب في الفلبين.

وكان الرئيس الأمريكي قد بدأ جولته الأسيوية التي تستمر 12 يوما من اليابان التي وصلها في الرابع من الشهر الجاري، قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية ثم الصين. وتركزت المحادثات في بين ترامب وقادة الدول الثلاث على الأزمة الكورية الشمالية وسبل حلها.

ترامب لن يلتقي بوتين في فيتنام

من جهة أخرى أعلن البيت الأبيض الجمعة ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي تستضيفها فيتنام.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "لم يتم تأكيد عقد أي اجتماع كما أنه لن يعقد بسبب صعوبة في التوفيق بين جداول الأعمال من الجانبين"، وذلك قبل دقائق على هبوط الطائرة الرئاسية الأمريكية في دانانغ بفيتنام.

وكان  يوري أوشاكوف مستشار الكرملين قد أعلن الخميس أن لقاء جديدا سيعقد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب الجمعة في فيتنام على هامش قمة "أبيك".

وصرح أوشاكوف أمام صحافيين أن "بوتين وترامب سيشاركان في القمة نفسها وسيكونان في القاعة نفسها لهذا السبب من المنطقي جدا أن يلتقيان". وتابع "الاهم أن هناك مواضيع يتعين بحثها من سوريا وصولا إلى كوريا الشمالية".

وكان الرئيسان التقيا للمرة الأولى في تموز/يوليو على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في ألمانيا في اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة تقريبا.

ولا تزال العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوى لها منذ انتخاب ترامب، وذلك على خلفية الأزمة في أوكرانيا والنزاع في سوريا والاتهامات بتدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لصالح ترامب.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/11/2017

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