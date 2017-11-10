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الشرق الأوسط

وزير الخارجية الفرنسي "يعتقد أن الحريري حر في تنقلاته" وعون يطالب بعودته إلى لبنان

© أ ف ب / أرشيف

فيديو كارمن جوخدار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/11/2017

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة، أن معلوماته تشير إلى أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل والمتواجد حاليا في السعودية، حر في تنقلاته. من جانبه، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري بأن ملابسات استقالة الحريري "غير مقبولة"، مطالبا بسرعة عودته إلى لبنان. يذكر أن شائعات سرت منذ استقالة الحريري حول وضعه رهن الإقامة الجبرية في الرياض.

قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الجمعة إن معلوماته تشير إلى أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الموجود حاليا في السعودية، "حر في تنقلاته".

وقال لودريان لإذاعة "أوروبا 1" ردا على شائعات بفرض قيود على تنقلات الحريري الذي أعلن استقالته من منصبه السبت الماضي من السعودية "لقد توجه إلى أبوظبي عشية قدوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالتالي نعتقد أنه حر في تنقلاته".

تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول الحريري

 

عون: ملابسات استقالة الحريري "غير مقبولة" ولابد من عودته إلى لبنان

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام  لبنانية الجمعة، عن الرئيس ميشال عون قوله للقائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري إنه لابد من عودة سعد الحريري إلى لبنان.

ونسبت التقارير إلى عون قوله للبخاري إن "ملابسات استقالة الحريري غير مقبولة".

سفير فرنسا لدى السعودية يجتمع بالحريري

وذكر دبلوماسيون أن سفير فرنسا لدى السعودية اجتمع مع الحريري أمس الخميس قبل زيارة لم تكن مقررة سلفا قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولم يتضح ما إذا كان ماكرون قد أجرى أي اتصال مع الحريري خلال الزيارة.

وقال ماكرون في دبي أمس إن هناك اتصالات غير رسمية مع الحريري لكن ليس هناك طلب لنقله إلى فرنسا.

وأضاف "ما يهمنا هو استقرار لبنان وطرح حل سياسي بسرعة".

مداخلة سركيس أبو زيد محلل سياسي حول تداعيات استقالة الحريري

ولم يعد الحريري إلى لبنان، وبالتالي لم يقبل الرئيس ميشال عون استقالته في انتظار "استيضاح الأمور منه"، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

ومنذ الاستقالة، سرت شائعات كثيرة حول وجود الحريري في "الإقامة الجبرية" في الرياض أو حتى توقيفه، لا سيما أنها ترافقت مع حملة توقيفات شملت شخصيات سعودية معروفة وأمراء.

وذكر مسؤولان كبيران في الحكومة اللبنانية لرويترز أمس الخميس أن الرياض تحتجز الحريري. وقال مسؤول ثالث إن السلطات السعودية أمرت الحريري بالاستقالة عندما كان في زيارة للرياض قبل أيام ووضعته رهن الإقامة الجبرية.

فرانس 24/ أ ف ب / رويترز

 

نشرت في : 10/11/2017

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