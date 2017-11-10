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أوروبا

المؤتمر العام لليونسكو يثبت تعيين الفرنسية أودري أزولاي مديرة عامة للمنظمة

© أ ف ب | أودري أزولاي وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة والمديرة العامة الجديدة لليونسكو

فيديو ميرنا الجمال

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/11/2017

صادق المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو على تعيين الفرنسية أودري أزولاي في منصب المديرة العامة للمنظمة. وستتولى وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أزولاي مهامها رسميا على رأس اليونسكو في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في احتفال رسمي في مقر المنظمة بباريس. وكانت أوزلاي قد فازت بالمنصب في التصويت الذي جرى في المجلس التنفيذي للمنظمة في 13 تشرين الأول/أكتوبر.

أعلن المؤتمر العام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) الجمعة عن تثبيت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي رسميا مديرة عامة للمنظمة بعد إقرار نتائج التصويت الذي جرى في 13 تشرين الأول/أكتوبر في المجلس التنفيذي.

وحصلت أزولاي على 131 صوتا من أصل 184 مقترعا، بينما تبلغ الأغلبية المطلوبة 76 صوتا. وأزولاي هي ثانية امرأة تشغل هذا المنصب بعد إيرينا بوكوفالتي تنهي ولايتها على رأس المنظمة مع تولي أزولاي صلاحياتها.

وستتولى أزولاي مهامها رسميا على رأس اليونسكو في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في احتفال رسمي في مقر المنظمة بباريس.

وبعد إعلان النتائج، عبرت أزولاي أمام مندوبي المؤتمر العام عن "فخرها" و"حماسها" لفكرة "خدمة هذه المنظمة".

وقالت إن "مهمة اليونسكو تتسم بالحداثة الواضحة وعلينا أن نجعل المنظمة وعملها بمستوى هذه الحداثة".

وأضافت "أفكر بكل الذين بينكم يرون بوضوح الصعوبات التي تواجهها هذه المنظمة لكنهم يدركون إلى أي درجة لا يمكن الاستغناء عنها، وإلى أي درجة هي أساسية للتصدي للتحديات التي يواجهها عالمنا ويرغبون في المشاركة في أجواء تعمها الوحدة والصفاء ليتاح لها ممارسة مهامها على أفضل وجه".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 10/11/2017

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