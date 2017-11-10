موريتانيا: إطلاق سراح مدون متهم بالردة بعد تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه

بعد أربع سنوات من احتجازه، قضت محكمة استئناف في موريتانيا، بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق المدون محمد الشيخ ولد أمخيطير، إلى السجن لعامين ودفع غرامة مالية قدرها 60 ألف أوقية، ما يعني إطلاق سراحه بعد قضائه ضعف مدة العقوبة في الحبس.

خفضت محكمة استئناف في موريتانيا الخميس حكما بالإعدام أصدرته سابقا محكمة ابتدائية بحق بتهمة الردة، إلى السجن لعامين ودفع غرامة مالية، ما يعني إطلاق سراحه بعد قضائه في السجن أربع سنوات موقوفا أي ضعف مدة العقوبة.

وكانت المحكمة الابتدائية في نواذيبو شمال غرب موريتانيا حكمت في نهاية 2014 على المدون محمد الشيخ ولد أمخيطير بالإعدام بعدما دانته بالردة، وقد أبقت محكمة الاستئناف على عقوبة الإعدام لكنها بدلت جريمته إلى "الكفر" ما استدعى إحالة ملفه إلى المحكمة العليا للتحقق من توبته.

وبالفعل فقد أحالت المحكمة العليا مجددا قضيته إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الخميس حكمها في هذه القضية وهو السجن لعامين ودفع غرامة مالية قدرها 60 ألف أوقية (حوالي 146 يورو).

تعويض عن الفترة الإضافية التي قضاها المتهم في السجن

وبما أن المدان موقوف منذ أربع سنوات أي ضعف العقوبة الصادرة بحقه فيعني هذا أن المحكمة ستطلق سراحه وتمنحه الحق بالتعويض عن الفترة الإضافية التي قضاها في السجن، إذا لم تطعن النيابة العامة بالحكم وهو أمر غير مرجح نظرا إلى المسيرة الطويلة التي استغرقتها هذه المحاكمة وردود الأفعال الدولية التي استتبعتها.

و أمخيطير الثلاثيني مسجون منذ 2 كانون الثاني/يناير 2014 بسبب مقال نشره على الإنترنت واعتبر مسيئا للنبي محمد.

وكان المدون دفع أمام المحكمة ببراءته وأوضح أنه لم يكن ينوي انتقاد النبي بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي إليها.

وتطبق الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشريعة لكن أحكام الإعدام والجلد لم تعد تطبق فيها منذ ثلاثين عاما.

ومع أن موريتانيا لم تلغ عقوبة الإعدام إلا أن آخر حكم إعدام نفذ فيها يعود إلى 1987.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 10/11/2017