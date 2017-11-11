كرة القدم: تأهل المنتخبين التونسي والمغربي إلى كأس العالم 2018

ضمن المنتخب التونسي العودة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد غياب 12 عاما، بتعادله سلبا مع ضيفه الليبي السبت في الجولة السادسة من الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. وقاد المدرب الفرنسي هيرفيه رينار المنتخب المغربي أيضا إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 20 عاما بالفوز على مضيفه العاجي 2-صفر.

بلغ المنتخب التونسي نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا الصيف المقبل، للمرة الخامسة في تاريخه، بتعادله مع ضيفه الليبي صفر-صفر السبت في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية.

ورفعت تونس التي كانت في حاجة إلى نقطة التعادل لضمان التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 2006، رصيدها إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 13 لأقرب منافسيها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي فازت السبت في مباراة أجريت في الوقت نفسه، على ضيفتها غينيا 3-1.

المرة الأولى منذ 20 عاما

وتأهل أيضا المنتخب المغربي للنهائيات للمرة الأولى منذ 20 عاما بفوزه على مضيفه العاجي 2-صفر السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل نبيل درار (25) والمهدي بنعطية (30) الهدفين.

وكان المنتخب المغربي بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ العرس القاري للمرة الأولى منذ مونديال 1998 والخامسة في تاريخه، بيد أنه حقق الفوز، وهو الثالث له في التصفيات، فأنهاها في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة دون خسارة، بفارق 4 نقاط أمام ساحل العاج التي فشلت في التأهل للمونديال الرابع تواليا.

وتعادلت الغابون مع مالي صفر-صفر ضمن المجموعة ذاتها في مباراة هامشية كونهما خرجا من المنافسة على بطاقة المجموعة التي انحصرت بين ساحل العاج والمغرب، والتي انتزعها الأخير عن جدارة وبفوز غال من أبيدجان محققا حلما طال انتظاره للجماهير المغربية منذ مونديال فرنسا 1998 عندما خرج من الدور الأول.

ونجح مدرب المغرب الفرنسي هيرفيه رينار في رهانه كونه وضع التأهل لكأس العالم هدفا في عقده لدى تعيينه مكان الوطني بادو الزاكي. وهي المرة الأولى التي ينجح فيها رينار في قيادة منتخب إلى نهائيات كأس العالم في مسيرته التدريبية المتوجة بلقبين في كأس الأمم الأفريقية مع زامبيا عام 2012 وساحل العاج عام 2015.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 11/11/2017