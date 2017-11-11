الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

السعودية : اجتثاث الفساد أم انفراد بالسلطة؟

للمزيد

حدث اليوم

اليمن : أضخم مجاعة في العالم منذ عقود؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

لبنان.. ما أثر الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي والاستقرار النقدي؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

"وثائق بارادايز".. لماذا تواجه الدول صعوبات في مواجهة التهرب الضريبي؟

للمزيد

حوار

رئيس حزب التكتل التونسي: قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين غير دستوري وضرب للحريات

للمزيد

ريبورتاج

رواندا.. الحكومة تتهم منظمة هيومان رايتس ووتش بالكذب حول إعدامات ميدانية خارج القضاء

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

السعودية.. حجم الأموال المختلسة يتجاوز 100 مليار دولار

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن من أبوظبي الانتصار على الإرهاب

للمزيد

ريبورتاج

مخيمات الصحراويين في الجزائر.. ظروف صعبة وأجيال لا تعرف أرض الأجداد

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

كرة القدم: تأهل المنتخبين التونسي والمغربي إلى كأس العالم 2018

© أ ف ب | التونسي وهبي الخزري (يسار) في مباراة بلاده ضد ضيفه الليبي في الجولة السادسة الأخيرة من الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 في تونس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/11/2017

ضمن المنتخب التونسي العودة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد غياب 12 عاما، بتعادله سلبا مع ضيفه الليبي السبت في الجولة السادسة من الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. وقاد المدرب الفرنسي هيرفيه رينار المنتخب المغربي أيضا إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 20 عاما بالفوز على مضيفه العاجي 2-صفر.

بلغ المنتخب التونسي نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا الصيف المقبل، للمرة الخامسة في تاريخه، بتعادله مع ضيفه الليبي صفر-صفر السبت في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية.

ورفعت تونس التي كانت في حاجة إلى نقطة التعادل لضمان التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 2006، رصيدها إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 13 لأقرب منافسيها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي فازت السبت في مباراة أجريت في الوقت نفسه، على ضيفتها غينيا 3-1.

المرة الأولى منذ 20 عاما

وتأهل أيضا المنتخب المغربي للنهائيات للمرة الأولى منذ 20 عاما بفوزه على مضيفه العاجي 2-صفر السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل نبيل درار (25) والمهدي بنعطية (30) الهدفين.

وكان المنتخب المغربي بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ العرس القاري للمرة الأولى منذ مونديال 1998 والخامسة في تاريخه، بيد أنه حقق الفوز، وهو الثالث له في التصفيات، فأنهاها في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة دون خسارة، بفارق 4 نقاط أمام ساحل العاج التي فشلت في التأهل للمونديال الرابع تواليا.

وتعادلت الغابون مع مالي صفر-صفر ضمن المجموعة ذاتها في مباراة هامشية كونهما خرجا من المنافسة على بطاقة المجموعة التي انحصرت بين ساحل العاج والمغرب، والتي انتزعها الأخير عن جدارة وبفوز غال من أبيدجان محققا حلما طال انتظاره للجماهير المغربية منذ مونديال فرنسا 1998 عندما خرج من الدور الأول.

ونجح مدرب المغرب الفرنسي هيرفيه رينار في رهانه كونه وضع التأهل لكأس العالم هدفا في عقده لدى تعيينه مكان الوطني بادو الزاكي. وهي المرة الأولى التي ينجح فيها رينار في قيادة منتخب إلى نهائيات كأس العالم في مسيرته التدريبية المتوجة بلقبين في كأس الأمم الأفريقية مع زامبيا عام 2012 وساحل العاج عام 2015.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 11/11/2017

  • كرة القدم

    مونديال 2018: ميسي يقود الأرجنتين إلى النهائيات وبنما تتأهل للمرة الأولى في تاريخها

    للمزيد

  • كرة القدم

    مونديال 2018: فرنسا تتأهل للنهائيات بعد فوزها على بيلاروسيا بهدفين لهدف

    للمزيد

  • رياضة - سوريا

    مونديال 2018: انتهاء حلم المنتخب السوري في التأهل بعد خسارة "مشرفة" أمام أستراليا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي