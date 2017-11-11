دول اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ تتوصل إلى "إطار عمل" دون الولايات المتحدة

توصلت 11 دولة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-المحيط الهادىء (أبيك) السبت إلى إطار لاتفاق جديد للتبادل الحر بينها وبدون الولايات المتحدة.

غداة خطاب للرئيس دونالد ترامب في فيتنام غلب عليه بشكل واضح الطابع الانعزالي، أعلن وزير التجارة الكندي أن الدول التي لا تزال منضوية ضمن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء التجارية بعد انسحاب الولايات المتحدة منها اتفقت على "إطار عمل" جديد.

وجاء هذا الاتفاق بعد أيام من توقف المباحثات. ووصف الوزير فرنسوا-فيليب شامباني في تغريدة الخرق الذي تم تحقيقه "بالتقدم الكبير"، وارفقها ببيان يعلن اتفاق الدول المتبقية في الاتفاقية على "إطار عمل من أجل شراكة جديدة شاملة ومتقدمة عبر الهادئ"، بعد التمسك ببنود صارمة حول العمل والبيئة.

وهذه البنود كانت في دائرة الخطر بعد الانسحاب المفاجىء لواشنطن بداية العام، ما أجبر الدول الـ 11 المتبقية على إعادة النظر بمزايا اتفاقية تجارية فقدت فجأة حق الدخول إلى سوق الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

وبعد أيام من المباحثات على هامش قمة أبيك في دانانغ حققت بلدان اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أو "تي بي بي-11" الخرق المنتظر، وذلك بعد يوم على تأكيد ترامب شعاره "أمريكا أولا" في خطاب أمام زعماء من دول العالم.

وأشار البيان الكندي إلى أنه "يبقى هناك عدد من المواضيع التي لا تزال معلقة بالنسبة إلى كندا"، لكنه رحب "باتفاق جديد" يضمن حماية بيئية وعمالية مرتبطة بأسواق أكثر تحررا.

وبادرت كندا خلال المباحثات باإادة مناقشة بنود الاتفاقية التقدمية حول البيئة والعمل، والتي تعتبر أقل جاذبية بالنسبة إلى بلدان مثل فييتنام وماليزيا وتشيلي والبيرو بعد فقدان حق الدخول إلى السوق الأمريكية المغرية.

وبذلت اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم جهدا للتوصل إلى اجماع سريع مخافة ان يؤدي التأخير إلى انهيار هذه الاتفاقية بعد سنوات من المفاوضات.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 11/11/2017