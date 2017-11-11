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الشرق الأوسط

واشنطن وموسكو متفقتان على أن "لا حل عسكريا" للنزاع في سوريا

© أ ف ب | ترامب وبوتين في قمة أبيك في دانانغ بفيتنام، السبت 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/11/2017

أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في بيان مشترك على هامش قمة "أبيك"، على أن "لا حل عسكريا" للنزاع في سوريا. وأكد الرئيسان عزمهما"على دحر تنظيم الدولة الإسلامية".

اتفق الرئيس االروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في بيان مشترك ع على أن "لا حل عسكريا" للنزاع في سوريا، حسب ما أعلن الكرملين السبت.

وأكد الكرملين على موقعه الالكتروني أن "الرئيسين اتفقا على أن النزاع في سوريا ليس له حل عسكري"، وأكدا "تصميمهما على دحر تنظيم الدولة الإسلامية" المتطرف.

وتبادل الرئيسان بضع كلمات وتصافحا فلى هامش قمة آسيا-المحيط الهادئ بفيتنام.

وقال الكرملين إن "الرئيسين أكدا التزامهما سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها وطابعها العلماني" وحثا الأطراف المتحاربة على المشاركة في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وعبر البيان المشترك للرئيسين عن "الارتياح" لجهود منع حصول حوادث بين قوات بلديهما في سوريا "مما سمح بإلحاق هزائم متزايدة بتنظيم الدولة الإسلامية على الأرض في الأشهر القليلة الماضية".

واتهم الجيش الروسي مؤخرا الولايات المتحدة بأنها "تتظاهر" فقط بمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وبعرقلة الهجوم المدعوم من روسيا في شرق سوريا.

وتابع البيان أن "الرئيسين ناقشا ضرورة خفض المعاناة الانسانية في سوريا، وناشدا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة زيادة إسهاماتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الأشهر القادمة".

وتنفذ روسيا عمليات قصف في سوريا منذ 2015 دعما للرئيس بشار الأسد.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 11/11/2017

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