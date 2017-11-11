مكافحة الإرهاب: توجيه الاتهام لثمانية أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجوم في فرنسا

أعلن مصدر قضائي السبت أن قاضيا لمكافحة الإرهاب وجه الاتهام رسميا إلى ثمانية رجال يشتبه بأنهم كانوا يخططون لاعتداء في فرنسا، ووضع سبعة منهم قيد التوقيف.

وجه قاض لمكافحة الإرهاب الاتهام رسميا إلى ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يخططون لاعتداء في فرنسا ووضع سبعة منهم في التوقيف المؤقت، حسب ما أعلن مصدر قضائي السبت.

وأكد ذات المصدر أن الرجال الثمانية مثلوا أمام قاض لمكافحة الإرهاب واتهموا "بالاشتراك في عصابة أشرار إرهابية إجرامية". وأوقف سبعة منهم ووضع الثامن تحت المراقبة القضائية كما طلبت النيابة.

وكان عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما ويدلون بتعليقات عنيفة على موقع "تلغرام" المشفر اعتقلوا خلال العملية المشتركة الفرنسية السويسرية، بينهم تسعة في فرنسا. أما الشخص العاشر فامرأة كولومبية في الثالثة والعشرين من العمر اعتقلت في سويسرا ووضعت في التوقيف الموقت لثلاثة أشهر بطلب من نيابة البلاد.

وبين الموقوفين سويسري في السابعة والعشرين من العمر وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بأنه "إمام مزعوم" قام بتجنيد الآخرين عقائديا، إلى جانب عسكري سابق في الخامسة والستين عاما اعتنق الإسلام وأخوين ملاحقين بتهمة التطرف.

وقال النائب العام لباريس فرنسوا مولان إنها "مجموعة أفراد يتراسلون على شبكات مؤمنة (...) ويدلون بتصريحات بالغة العنف". وتحدث عن تخطيطهم "للانتقال إلى الفعل في الأشهر المقبلة في فرنسا لكن بأهداف ليست محددة".

وذكر مصدر قضائي أن بعضهم "يقولون بوضوح إنهم من أنصار تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتفيد العناصر الأولى للتحقيق أنه لم يعثر على أي قطعة سلاح خلال عمليات المداهمة في فرنسا بجنوب شرق البلاد وفي منطقة باريس، وتمت كذلك مصادرة مواد معلوماتية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 11/11/2017