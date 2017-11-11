غزة: حركة فتح تحيي ذكرى رحيل ياسر عرفات لأول مرة منذ عشر سنوات

لأول مرة منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة قبل عشر سنوات، أحيت حركة فتح السبت الذكرى 13 لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. ويأتي هذا الاحتفال بعد أن وقعت حركتا حماس وفتح في 12 تشرين الأول/أكتوبر اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية.

أحيت حركة فتح السبت في ساحة السرايا وسط مدينة غزة الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، للمرة الأولى منذ سيطرة حركة حماس على القطاع قبل عشر سنوات.

وتوافد العشرات يرتدون الكوفية التي ميزت عرفات منذ الصباح الباكر من مختلف أنحاء قطاع غزة، للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه حركة فتح. ورفعت خلاله أعلام فلسطين، وصورعرفات والرئيس محمود عباس ورايات الحركة ولافتات كتب عليها "عاشت فتح" و"وحدة وحدة وطنية" و"دولة وعلم وهوية".

وهذه أول مرة تسمح حماس بإحياء ذكرى عرفات منذ 2007.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة مسجلة له مخاطبا الجماهير "ونحن نحيي ذكرى رحيلك الثالثة عشر، أيها الأخ الشهيد الرمز (...) نعيد التأكيد بأن نمضي قدما نحو تحقيق حلمك، وحلم أبناء شعبنا الفلسطيني في الحرية والسيادة والاستقلال على ترابنا الوطني الفلسطيني الطاهر".

وأكد عباس "إننا ماضون قدما في مسيرة المصالحة الفلسطينية (...) ومستمرون كذلك في تنفيذه، وصولا لسلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد. وإلى أهلنا في قطاع غزة الحبيب أقول إن التنفيذ الدقيق للاتفاق والتمكين الكامل للحكومة سيقود حتما إلى تخفيف المعاناة وبعث الأمل لمستقبل أفضل لنا جميعا".

وأضاف "وأجدد القول بأنه لا يوجد من هو أحرص منا على شعبنا في قطاع غزة، فنحن شعب واحد، مصيرنا واحد ولا يقبل القسمة والتجزئة، وأقول إنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

وختم "أقول لجماهير شعبنا المحتشدة في قطاع غزة إلى لقاء قريب معكم ومع أهلنا وأحبتنا في القطاع الحبيب".

وقال تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح واللجنة المشرفة على المهرجان إن "مئات الآلاف من أعضاء وأنصار حركة فتح شاركوا في المهرجان".

وقال شكري عنتر الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عاما "أنا هنا منذ الصباح الباكر. كل الشعب يقول اليوم كلمته: أبو عمار ما مات، هو حي فينا للأبد".

وأضاف "نقول للرئيس أبناء فتح ينتظرون دعمكم. غزة بدها أبو مازن بين أهله هنا".

وقالت رانية بربخ (50 عاما) التي جاءت من خان يونس "كلنا مع أبو عمار. من السابعة صباحا جئت مع ابني حسني. هذا عيد وطني عيد فلسطين. الله يرحم أبوعمار كان الرئيس والأب والأخ. نريد العيش وفتح المعابر ورفع الحصار وأن يتوحدوا فتح وحماس ضد العدو".

وقال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول الحركة في القطاع في كلمة له "من حاصروا وتآمروا على عرفات يعيدون نفس المسلسل الآن بالتآمر على خليفتة الرئيس محمود عباس لكنهم سيفشلون".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس إياد البزم في تصريح صحافي إن الترتيبات جرت بالاتفاق بين وفد من قيادة حركة فتح والأجهزة الأمنية "بما يضمن إقامة المهرجان بشكل يليق بشعبنا وبالذكرى".

وتولى تأمين المهرجان من الداخل مئات من رجال الشرطة والأمن من عناصر فتح يرتدون سترات صفراء مميزة كتب عليها "فتح"، في حين تولى عناصر شرطة حماس تأمينه من الخارج وفي الشوارع المؤدية إلى ساحة السرايا، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

ورحل عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور فجئي في صحته.

ويأتي إحياء ذكرى رحيل عرفات بعد أن وقعت حركتا حماس وفتح في 12 تشرين الأول/أكتوبر اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب هذا الاتفاق، يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 11/11/2017