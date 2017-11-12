تاريخ العلاقات المضطربة منذ عقود بين السعودية وإيران

منذ عقود، تتنافس كل من الرياض التي تؤكد أنها تدافع عن المذهب السني، وطهران المدافعة عن المذهب الشيعي، على قيادة منطقة الشرق الأوسط. وفي الآونة الأخيرة، بات الصراع محتدما جدا بين أكبر قوتين في المنطقة، خصوصا بعد اتهام الرياض لإيران بارتكاب "عدوان مباشر" إثر إطلاق الحوثيين في اليمن، صاروخا على مطار الرياض الدولي.

يشهد الشرق الأوسط منذ عقود منافسة محتدمة بين أكبر قوتين، المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على قيادة المنطقة.

فتؤكد السعودية أنها تدافع عن المذهب السني بينما تؤكد إيران أنها مدافعة عن المذهب الشيعي.

واتهمت الرياض الثلاثاء إيران بارتكاب "عدوان مباشر" بعد إطلاق الحوثيين اليمنيين المدعومين من طهران، صاروخا على مطار الرياض الدولي.

الثورة الإيرانية

في نيسان/أبريل 1979، أعلنت جمهورية إيران الإسلامية. واتهمت دول الخليج السنية زعيم الثورة آية الله روح الله الخميني بالسعي إلى "تصدير" الثورة إلى بلدانهم.

الحرب العراقية الإيرانية

في أيلول/سبتمبر 1980، هاجم العراق إيران. دعمت الرياض ماليا نظام صدام حسين وشجعت الدول الخليجية الأخرى على القيام بالمثل.

القطيعة الأولى

في 31 تموز/يوليو 1987 وعلى خلفية الحرب بين إيران والعراق (1980-88) والدعم السعودي للسنة الذين كانوا يتولون الحكم في بغداد، قمعت قوات الأمن السعودية في مكة المكرمة "مسيرة البراءة من المشركين" للحجاج الإيرانيين ما أسفر عن 402 قتيل بينهم 275 إيرانيا وفق حصيلة رسمية سعودية. وردا على ذلك، تعرضت السفارتان السعودية والكويتية في طهران للنهب.

قطعت الرياض علاقاتها مع طهران في نيسان/أبريل 1988 وغاب الإيرانيون عن الحج حتى 1991.

هدأ الوضع في 1997 بعد انتخاب الرئيس المعتدل محمد خاتمي ثم زيارته إلى السعودية في 1999. ووجه الملك فهد بن عبد العزيز في تلك الفترة دعوة رسمية إلى مرشد الثورة آية الله علي خامنئي لزيارة المملكة وأداء مناسك الحج.

في 2001 وقعت الرياض وطهران اتفاقا أمنيا يهدف خصوصا إلى مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب.

لكن الغزو الأمريكي للعراق في 2003 أجج التوتر إذ وضع بغداد داخل دائرة النفوذ الإيراني مع وصول الشيعة إلى الحكم. مؤخرا استأنفت الرياض وحلفاؤها الاتصالات مع السلطات العراقية لمحاولة إبعادها عن إيران.

"الربيع العربي"

في ذروة الربيع العربي، أرسلت الرياض في آذار/مارس 2011 ألف جندي إلى البحرين لقمع الحركة الاحتجاجية التي يشكل الشيعة محورها في هذا البلد، متهمة إيران بالوقوف وراء هذه الاضطرابات. والبحرين محاذية للمنطقة الشرقية في السعودية حيث تتركز غالبية الشيعة.

مواجهة بين طهران والرياض في النزاع السوري اعتبارا من 2012. فإيران، بمساعدة حزب الله، هي الحليف الإقليمي الرئيسي عسكريا وماليا، للنظام السوري في حين تقدم السعودية دعما للفصائل السورية المعارضة.

اليمن

في آذار/مارس 2015، أطلقت الرياض عملية عسكرية على رأس تحالف غالبيته من دول عربية، لمنع المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين بتلقي دعم من إيران، من السيطرة على كل اليمن (غالبية سنية) المجاور للسعودية.

قطيعة جديدة

في أيلول/سبتمبر 2015، أدانت إيران "عدم كفاءة" السلطات السعودية بعد تدافع أودى بحياة مئات الإيرانيين في الحج في مكة المكرمة.

في كانون الثاني/يناير 2016، أبدت طهران استياءها الشديد من إعدام الرياض رجل الدين الشيعي المعارض الشيخ نمر النمر. في اليوم التالي قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد مهاجمة سفارتها في العاصمة الإيرانية.

"حزب الله"

مطلع آذار/مارس 2016، صنفت الدول الخليجية "حزب الله" المتهم بأنه رأس حربة لإيران، منظمة "إرهابية"، غداة اتهام زعيمه المملكة بالعمل من أجل "فتنة بين المسلمين السنة والشيعة".

في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض استقالته متهما حزب الله وإيران "بالسيطرة" على لبنان.

قطر

في حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر والحكومة المدعومة من الرياض في اليمن، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واتهمت الدوحة "بدعم الإرهاب" والتقرب من إيران.

النووي

في تشرين الأول/أكتوبر 2017، رحبت المملكة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم المصادقة على التزام إيران بالاتفاق التاريخي حول برنامجها النووي الذي وقعته طهران مع ست دول كبرى في 2015.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 12/11/2017