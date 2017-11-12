قتلى وجرجى في زلزال بقوة 7,2 درجات هز منطقتي شمال شرق العراق وغرب إيران

ضرب مساء الأحد زلزال بقوة 7,3 درجات منطقتي شمال شرق العراق وغرب إيران، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين في إيران، ومقتل ستة أشخاص وإصابة 150 شخصا على الأقل في محافظة السليمانية في العراق.

قتل سبعة أشخاص وأصيب 25 في إيران إثر زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب مساء الأحد منطقتي شمال شرق العراق وغرب إيران، بحسب حصيلة موقتة أوردتها وكالة إيسنا الإيرانية للأنباء.

وقال هوشانغ بازوند محافظ كرمنشاه الإيرانية للوكالة "بحسب آخر حصيلة، قتل ستة أشخاص في قصر شرين وشخص آخر في أزغله".

وأضاف "جميع أفراد الإغاثة (...) والجيش في حالة تأهب".

قتلى وجرحى جراء الزلزال في العراق

وفي العراق المجاور قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح في محافظة السليمانية الأحد جراء الزلزال، بحسب ما قال مسؤولون.

وقال قائم قضاء دربندخان ناصح ملا حسن لوكالة الأنباء الفرنسية إن "أربعة أشخاص قتلوا بسبب الزلزال"، فيما أشار مدير مستشفى قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية إلى "سقوط قتيلين هما طفل ورجل مسن".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/11/2017