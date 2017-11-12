الرئيس اللبناني: حرية سعد الحريري "محدودة في الرياض"

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان صادر عن الرئاسة الأحد، أن رئيس الحكومة سعد الحريري يعيش في ظروف غامضة وملتبسة في الرياض منذ يوم السبت الماضي. واعتبر عون أن هذه الظروف وصلت إلى درجة الحد من حرية الحريري وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات اللبنانية رسميا عن اعتقادها بأن السعودية تحتجز رئيس الوزراء.

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان صادر عن الرئاسة الأحد إن حرية رئيس الحكومة سعد الحريري محدودة في الرياض.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات اللبنانية رسميا عن اعتقادها بأن السعودية تحتجز رئيس الوزراء ضد إرادته.

وأكد عون "على الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيش فيها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الرياض منذ يوم السبت الماضي".

واعتبر الرئيس عون أن "هذه الظروف وصلت إلى درجة الحد من حرية الرئيس الحريري وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه حتى من أفراد عائلته".

وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين كبار في الحكومة اللبنانية يوم الخميس قولهم إن السلطات تعتقد أن الحريري محتجز ضد إرادته في الرياض التي أعلن منها استقالته بشكل غير متوقع من رئاسة الوزراء يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال عون إن "هذه المعطيات تجعل كل ما صدر وسيصدر عن الرئيس الحريري من مواقف أو ما سينسب إليه موضع شك والتباس ولا يمكن الركون إليه أو اعتباره مواقف صادرة بملء إرادة رئيس الحكومة".

ونفت المملكة العربية السعودية أن يكون الحريري محتجزا ضد إرادته أو أنه أجبر على الاستقالة.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 12/11/2017