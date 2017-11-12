سعد الحريري: أنا "حر" في السعودية وسأعود قريبا إلى لبنان

ظهر رئيس الوزراء سعد الحريري في مقابلة مع تلفزيون "المستقبل" اللبناني، وهي الأولى منذ تقديمه استقالته من الرياض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد شائعات وسيناريوهات متعددة حول وجوده في "الإقامة الجبرية" أو توقيفه. وأشار الحريري خلال المقابلة أن علاقته بولي العهد السعودي ممتازة، وأنه "حر" في تنقلاته في المملكة مؤكدا أنه سيعود إلى لبنان قريبا. وأعلن أن التراجع عن استقالته وارد في حال تم احترام سياسة "النأي بالنفس".

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري الأحد من منزله في الرياض أنه "حر" في تنقلاته في المملكة، في نفي للمعلومات التي تشكك بحرية تحركه في السعودية، مؤكدا أنه سيعود إلى لبنان قريبا.

وقال الحريري في مقابلة مع تلفزيون "المستقبل" التابع لتياره السياسي "أنا حر هنا وإذا رغبت بالسفر غدا سأسافر" مضيفا "أنا كتبت بيان الاستقالة بيدي وأردت إحداث صدمة إيجابية".

مقابلة رئيس الوزراء اللبناني مع تلفزيون "المستقبل" 1

كما أكد الحريري أنه سيعود إلى لبنان "قريبا جدا" لتقديم استقالته طبقا للدستور اللبناني.

وقال في هذا الصدد "سأعود إلى لبنان قريبا جدا لأقوم بالإجراءات الدستورية اللازمة" في إشارة إلى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون حسب الدستور اللبناني.

التراجع عن الاستقالة مرتبط بالنأي بالنفس

وأعلن الحريري أن التراجع عن استقالته وارد في حال تم احترام سياسة "النأي بالنفس" في إشارة إلى عدم إدخال لبنان في صراعات المنطقة.

مقابلة رئيس الوزراء اللبناني مع تلفزيون "المستقبل" 2

وقال الحريري في المقابلة "سأقوم بكل الخطوات الدستورية في ما يخص استقالتي، وبعدها ندخل في مفاوضات مع كل الفرقاء السياسيين" مضيفا إن التراجع عن استقالته يبقى مرتبطا "باحترام النأي بالنفس والابتعاد عن التدخلات التي تحدث في المنطقة" في إشارة إلى تدخل "حزب الله" في نزاعات عدة في المنطقة.

"علاقتي بولي العهد السعودي ممتازة"

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن علاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "ممتازة"، في رد على ما تم تناوله من معلومات حول قيام السلطات السعودية بالحد من حرية تحركه في المملكة.

مقابلة رئيس الوزراء اللبناني مع تلفزيون "المستقبل" 3

وقال الحريري إن العلاقة مع ولي العهد السعودي "ممتازة ومميزة" واللقاءات معه "كانت أكثر من ودية" مضيفا "أنا اعتبره أخا لي، وهو يعتبرني أخا له" داعيا الجميع إلى "عدم محاولة التدخل" بهذه العلاقة.

وهذه التصريحات هي الأولى للحريري منذ استقالته المفاجئة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والتي أعلنها من الرياض وبثتها قناة "العربية" السعودية فقط، وهاجم فيها حزب الله، المشارك في حكومته، وإيران الداعمة للحزب الشيعي.

مقابلة رئيس الوزراء اللبناني مع تلفزيون "المستقبل" 4

ومنذ إعلانه الاستقالة يتم التداول بشائعات وسيناريوهات متعددة حول وجوده في "الإقامة الجبرية" أو توقيفه، ما دفع أطرافا خارجية إلى التعبير عن القلق.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر قبل ساعات من هذه المقابلة أن الظروف التي يعيشها الحريري "تحد من حريته.

وتحدث عون عن "الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيش فيها رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري في الرياض منذ يوم السبت الماضي والتي أشار إليها أيضاً عدد من رؤساء الدول الذين تناولوا هذا الموضوع خلال الأيام الماضية".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 12/11/2017