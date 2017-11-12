طيران الإمارات يوقع عقدا لشراء 40 طائرة "بوينغ" بقيمة 15,1 مليار دولار

وقعت شركة طيران الإمارات الأحد عقدا لشراء 40 طائرة من طراز "بيونغ 787-10 دريملاينر" بقيمة 15,1 مليار دولار، وفقا لما أعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة. وهذه الصفقة ترفع إلى نحو 90 مليار دولار مجموع طلبات طيران الإمارات من شركة "بوينغ"، ويتوقع بدء تسليم طائرات "دريملاينر" عام 2022.

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الأحد عن توقيع عقدا لشراء 40 طائرة من طراز "بيونغ 787-10 دريملاينر" بقيمة 15,1 مليار دولار بحسب قائمة الأسعار.

وتعد الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها أكبر زبون لطائرات "بوينغ 777" حيث تمتلك 165 طائرة منها وتقدمت بطلب مؤكد لشراء 164 أخرى.

وأكد الشيخ أحمد، الذي يشغل كذلك منصب رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، أن الصفقة ترفع إلى نحو 90 مليار دولار مجموع طلبات طيران الإمارات من شركة "بوينغ"، المنافس الأبرز لمجموعة "إيرباص" لصناعة الطيران.

ويتوقع بدء تسليم طلبية طائرات "دريملاينر" عام 2022.

وتعد طيران الإمارات، أكبر ناقلة في الشرق الأوسط، أكثر زبائن طائرات "إيرباص" من طراز "سوبرجامبو إيه 380" حيث تمتلك حاليا مئة طائرة منها فيما قدمت طلبا مؤكدا للحصول على 46 أخرى.

وقال الشيخ أحمد "لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن طائرات بوينغ 787-10 هي الخيار الأفضل بالنسبة لنا".

وأضاف في بيان أنه سيتم تسليم "طلبيات طيران الإمارات اعتبارا من العام 2022".

وأضاف أن بعض هذه الطائرات سيكون ضمن عمليات استبدال "لنحافظ على أسطول شاب وفعال، فيما ستعزز أخرى نمو شبكتنا المستقبلية".

وأوضح "نرى في 787 تكاملا رائعا لأسطولنا من طائرات 777 وإيه-380، ما يمنحنا مزيدا من المرونة لخدمة مجموعة من الوجهات في وقت نطور شبكة مساراتنا العالمية".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 12/11/2017