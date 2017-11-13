أكثر من 320 قتيلا إثر زلزال ضرب الحدود بين العراق وإيران

أعلنت السلطات الإيرانية صباح الاثنين أن حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران مساء الأحد قد ارتفعت إلى 207 قتلى ونحو 1700 جريح. بينما سقط ستة قتلى على الأقل وأصيب 150 آخرون في العراق.

ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران مساء الأحد إلى 328 قتلى و2530 جريحا في إيران، حسبما أعلنت خلية الأزمة التي شكلتها السلطات صباح الاثنين. وكانت الحصيلة السابقة تحدثت عن مقتل 207 اشخاص وجرح 1700 آخرين.

وكان بهنام سعيدي نائب رئيس هذه الهيئة التي تشرف عليها وزارة الداخلية الإيرانية قد قال حوالى الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي لطهران (06:00 ت غ) "للأسف هناك 207 قتلى ونحو 1700 جريح". وذكرت السلطات أن هذه الحصيلة يمكن أن ترتفع. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 164 قتيلا في إيران.

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وكان سعيدي قد قال في وقت سابق إن "هناك 164 قتيلا وأكثر من 1686 جريحا".

وضرب زلزال بقوة 7,3 درجات مساء الأحد منطقتي شمال شرق العراق وغرب إيران.

قتلى وجرحى جراء الزلزال في العراق

وفي العراق المجاور قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 321 آخرون بجروح جراء الزلزال، حسبما قال مسؤولون.

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وكانت حصيلة سابقة لضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7,3 درجة، قد أشارت إلى مقتل ستة أشخاص في محافظة السليمانية في إقليم كردستان الشمالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن للصحفيين إن "الرقم النهائي للضحايا وفقا لعمليات وزارة الصحة قد بلغ سبعة قتلى و321 جريحا في كردستان العراق".

ونقل بيان عن وزير الصحة في إقليم كردستان ريكوت رشيد أن "أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في قضاء دربنديخان واثنين في كرميان، وآخر في السليمانية".

وشعر سكان بغداد بالزلزال لنحو عشرين ثانية وكذلك سكان المحافظات الأخرى لمدة أطول، حسبما نقل مراسلو وكالة فرانس برس.

وأفاد المرصد الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع عند الساعة 21:18 (18:18 ت غ) على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة (شمال شرق العراق) وعلى عمق 33,9 كيلومترا في منطقة جبلية محاذية لإيران.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 13/11/2017