حرب اليمن: الأطفال يدفعون ثمنا باهظا

في صحف اليوم: الأزمة السياسية في لبنان على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، والحرب في اليمن. الصحف البريطانية تقدم تقارير حصرية من داخل اليمن الممزق بسبب الحرب، وتتحدث الصحف عن الأزمة الإنسانية بالغة الخطورة هناك والتي يدفع الأطفال الثمن الباهظ فيها. العاهل المغربي محمد السادس يجري زيارة إلى قطر بعد الإمارات، وتكهنات حول دور وساطة سري يقوم به المغرب لإيجاد حل للأزمة الخليجية. الصحف الفرنسية تعود على الأحداث الإرهابية التي شهدتها باريس في مثل هذا اليوم عام 2015، وسط مخاوف من ارتكاب هجمات إرهابية جديدة مخطط لها من فوق الأراضي السورية والعراقية

مقابلة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري مع قناة المستقبل اللبنانية، خبر تعلق عليه الصحف. صحيفة لوريون لو جور قالت إن المقابلة تمحورت حول ضرورة اتباع السلطات اللبنانية سياسة النأي بالنفس والحياد حيال سياسة القوى الإقليمية. هذه المقابلة قاطعتها معظم القنوات اللبنانية، استجابة لتعليمات قصر بعبدا التي تقول إن تصريحات الحريري لا يمكن التحقق من صحتها لأنه قد يكون أرغم على الإدلاء بها باعتباره رهينة في الرياض، تكتب صحيفة لوريون لوجور.

صرح الحريري كذلك أنه سيعود إلى لبنان بعد يومين أو ثلاثة واشترط كحل للتخلي عن استقالته التوصل إلى تسوية نهائية وحقيقية حول سياسة النأي بالنفس مع حزب الله حول الموضوع الإقليمي. هذه المعلومات نقرأها في مانشيت صحيفة الجمهورية. هذه الصحيفة عادت على الغموض الذي يلف المشهد السياسي في لبنان. غموض مفتوح على احتمالات شتى ولا سيما في ظل التحركات الديبلوماسية تقول الصحيفة وتشير إلى الزيارة التي يقوم بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى السعودية اليوم ولقائه بالملك سلمان لأجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة.

و في صحيفة العرب اللندنية هذا الرسم لموفق قات يعكس الخلافات الطائفية في لبنان التي قد تؤدي إلى تمزقه.

الأزمة التي يعيشها لبنان تتشابك مع أزمات أخرى في المنطقة، كالحرب في اليمن والصحف البريطانية تولي اهتماما خاصا هذه الأيام لهذه الحرب. حرب اليمن حرب منسية تعنون صحيفة ذي اندبندنت، وتتساءل الصحيفة عن ذنب جبرا، هذه الطفلة التي كانت تبلغ أحد عشر عاما عند وفاتها جراء إصابتها برصاصة في الرأس وهي نائمة في بيت عائلتها في منطقة الجوف. الصحيفة تساءلت: أي جريمة اقترفت ومن المسؤول عن موتها؟ وأعطت الصحيفة في تقريرها الحصري من اليمن وصفا للأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في ظل هذه الحرب.

دي غارديان هي كذلك أوردت تقريرا من داخل اليمن أجرته الصحفية إيونا كريغ. التي تكتب إن حصار اليمن يمكنه أن يتسبب في مجاعة خطيرة لم يشهدها العالم منذ عشرات السنين، وتقول كذلك إن وكالات الإغاثة لا تستطيع إيصال المساعدات الحيوية إلى أطراف البلاد التي تمزقها الحرب ويعاني سكانها من داء الكوليرا، وتروي الصحفية حالة الطفل عبد العزيز الحسينية البالغ تسعة اعوام فقط. هذا الطفل الذي يرقد في أحد مستشفيات الحديدة، صارا هزيلا يشبه هيكلا عظميا، حاله حال مئات آلاف أطفال اليمن الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. إيونا كريغ كتبت إن سبعة ملايين شخص مهددون بالمجاعة في اليمن .. فيما تعاني المستشفيات من عبء تدفق المصابين ومن القتال ونقص الأموال والمواد الطبية، كل هذه العوامل أدت إلى تقلص نسبة المستشفيات العاملة إلى خمسة وأربعين في المئة فقط من مجموع مستشفيات اليمن.

صحيفة القدس العربي أشارت إلى زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى قطر قادما من الإمارات ... وكتبت الصحيفة إن ملك المغرب في الدوحة، وهناك تكهنات بمساع غير معلنة يقودها الملك المغربي لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة الخليجية... في ظل حالة الجمود التي تميز الأزمة.

صحيفة العربي الجديد كتبت إن زيارة العاهل المغربي إلى الدوحة تكرس مبدأ سياسة الحياد البناء التي قرر اعتمادها منذ بدء الأزمة الخليجية. هذه السياسة جعلته يبدي استعداده للمساعدة في التهدئة من دون أن ينحاز إلى أي طرف.

الصحف الفرنسية أولت اهتمامها اليوم للذكرى الثانية للأحداث الإرهابية التي شهدتها باريس وسان دوني في مثل هذا اليوم من العام ألفين وخمسة عشر. صحيفة لاكروا كتبت إن آثار الهجمات الإرهابية تبقى بادية رغم مرور عامين عليها، وقدمت الصحيفة تصريحات لمصابين في تلك الأحداث عبروا عن صعوبة عودتهم إلى حياة طبيعية بعد ما شهدوه إبان أحداث الثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر التي أودت بحياة مئة وثلاثين شخصا وتسببت في إصابة المئات.

صحيفة لوفيغارو أجرت مقابلة مع مدير الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسي لوران نونييز يقول فيها إن رغبة تنظيم الدولة الإسلامية في شن هجمات على فرنسا هي رغبة اكيدة ... تترجمها الدعاية التي يطلقها التنظيم باستمرار، وأكد لوران نونييز خشية مصالح الأمن الداخلي الفرنسي من حدوث هجمات مخطط لها من قبل فرق موجودة على الأراضي السورية والعراقية.

إعداد محجوبة كرم