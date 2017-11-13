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أمريكا

المئات يتظاهرون في هوليوود ضد التحرش الجنسي

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو علا عباسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/11/2017

شهدت عاصمة السينما الأمريكية هوليوود مظاهرة شارك فيها المئات للتنديد بالتحرش الجنسي الذي يقع ضحيته كل من الرجال والنساء. وتأتي هذه المظاهرة في وقت يتعرض خلاله قطاع السينما الأمريكي لهزات قوية بسبب سلسلة من فضائح التحرش، والتي تورط فيها عدد من أكبر الأسماء في هوليوود من ممثلين ومخرجين ومنتجين.

شارك مئات الأشخاص في مظاهرة أقيمت الأحد في هوليوود تنديدا بالتحرش الجنسي الذي يتعرض له الرجال والنساء على حد سواء، في وقت يشهد فيه قطاع السينما الأمريكي سلسلة فضائح كبيرة بهذا الشأن.

وقالت الناشطة تارانا بروك إحدى مؤسسي منظمة "جاست بي إنك" التي تقدم المساعدات لضحايا التحرش الجنسي والتي أطلقت حملة "مي تو" (أنا أيضا) على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيدة جدا لوجودي هنا، لأن هوليوود هي التي فتحت هذا الباب".

وكانت الاتهامات التي وجهت للمنتج الهوليوودي هارفي واينستين بالتحرش الجنسي جعلت الكثير من النساء يبحن بما تعرضن له من استغلال جنسي أو تحرش في هوليوود، وشجعت الكثير منهن في العالم على رفع الصوت وفضح ما تعرضن له.

وأضافت الناشطة في حديث للصحف المحلية "وجود التظاهرة في هوليوود له رمزية كبيرة".

وتوسعت فضائح هوليوود لتشمل الممثلين كيفن سبايسي وستيفن سيغال والكوميدي لوي سي كاي والمخرج جيمس توباك والمنتج بريت راتنر وصاحب استوديوهات أمازون روي برايس.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 13/11/2017

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