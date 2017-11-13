اليمن: الآلاف يتظاهرون في صنعاء لرفع الحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية

شارك آلاف اليمنيين الاثنين، بمظاهرة في العاصمة صنعاء، للمطالبة برفع الحصار "الظالم" الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية منذ أسبوع. وفي الوقت الذي جددت فيه الأمم المتحدة مطالبتها بضرورة الرفع الكامل للحصار عن كافة الموانئ والمطارات، أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة أن كل المرافئ والمطارات سيعاد فتحها "عندما سنصبح راضين عن تعزيز إجراءات مراقبة" الشحنات.

تظاهر آلاف اليمنيين الاثنين في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، للمطالبة برفع الحصار الذي أكدت الأمم المتحدة أن تداعياته كارثية على الشعب اليمني.

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مكتب تابع للأمم المتحدة ضد الحصار الذي يفرضه التحالف العسكري بقيادة السعودية، رافعين شعار"ظالم والعالم بأسره نائم".

مداخلة محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين

وخلال التظاهرة، ألقى رئيس المكتب السياسي للحوثيين صالح الصمد كلمة اعتبر فيها أن "الخيار الصحيح للنظام السعودي وحلفائه وداعميه هو وقف الحرب والحصار والدخول في حوار مباشر ما لم فإن استمرارهم في العدوان والحرب سيفرض علينا تطوير قدراتنا".

وأكد أن "الخطوات التصعيدية لدول العدوان والدول الداعمة له في حصار الشعب اليمني (...) يمنحنا كحق مشروع وموقف يفرضه علينا ديننا وقيمنا والمسؤولية الملقاة على عواتقنا، اتخاذ كافة التدابير التي توقف العدوان وكافة الخيارات متاحة بما فيها خطوات كبيرة لن تتوقف تداعياتها على دول العدوان".

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها برفع كامل للحصار عن اليمن

جددت منظمة الأمم المتحدة مطالبتها الاثنين بالرفع الكامل للحصار الذي يفرضه منذ أسبوع التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن.

وصرح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن المنظمات الإنسانية بحاجة إلى "وصول كامل" إلى كل الموانئ والمطارات.

واعتبر أن الأمر ملح و"العد العكسي بدأ" مضيفا "لا يزال هناك 11 يوما قبل نفاذ مخزون الأرز"، "97 يوما (قبل نفاذ) مخزون القمح"، "خلال 20 يوما لن يعود هناك ديزل في الشمال وخلال 10 أيام (سينفذ) الوقود" في هذه المنطقة. ولفت الى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير.

وقال إن من بين تداعيات الحصار "تراجع الوضع الصحي بسرعة"، مضيفا "جميع السكان في اليمن يعتمدون على واردات المواد الغذائية والمحروقات والأدوية. أكثر من 17 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يعيشون في ظل نقص التغذية".

السعودية تؤكد أن الحصار لن يرفع إلا بعد تعزيز إجراءات مراقبة الشحنات

من جانبه، أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال مؤتمر صحافي الاثنين أن كل المرافئ والمطارات سيعاد فتحها "عندما سنصبح راضين عن تعزيز إجراءات مراقبة" الشحنات.

وبعد إطلاق الحوثيين صاروخا بالستيا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 تم اعتراضه فوق مطار الرياض، اتهم التحالف العربي إيران بتزويد الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ وشدد الحصار عبر إغلاق كل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/11/2017