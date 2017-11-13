الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

رياضة 24

مونديال روسيا 2018.. أسود الأطلس يفوزون في أبيدجان ويتأهلون بعد 20 سنة من الغياب

للمزيد

رياضة 24

مونديال روسيا 2018.. نسور قرطاج يحلقون وإلى روسيا ذاهبون!

للمزيد

ريبورتاج

الأردن.. أم تؤلف قصة للأطفال لعلاج ابنتها المصابة بالشلل الدماغي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

حرب اليمن: الأطفال يدفعون ثمنا باهظا

للمزيد

ريبورتاج

صحراء وايتساند في الولايات المتحدة.. استمتاع بالهدوء على الرمل الأبيض

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

الكويت.. نفاد أدوية الأطفال المصابين بالسرطان!

للمزيد

تذكرة عودة

تذكرة عودة إلى ريفزالت

للمزيد

ريبورتاج

مصر.. اتساع ظاهرة الزواج المبكر في ظل الأزمة الاقتصادية

للمزيد

ثقافة

افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.. حلم صار حقيقة!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

المديرة العامة لليونسكو: الولايات المتحدة "ليست بداية المنظمة ونهايتها"

© أ ف ب | المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في باريس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/11/2017

قللت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، الاثنين، من أهمية القرار الأمريكي بالانسحاب من المنظمة، مؤكدة أنها تخطت فترات طويلة بدون واشنطن من قبل. وأضافت أزولاي في تصريح لإذاعة فرانس إنتر إن القرار الأمريكي "قرار سيادي لدولة أحترمها، لكنها في الوقت نفسه ليست بداية اليونسكو ونهايتها". ومن المقرر أن تؤدي أزولاي اليمين كمديرة جديدة لليونسكو الاثنين في احتفال رسمي بمقر المنظمة بباريس.

في أول تصريحاتها الصحفية بعد تثبيت تعيينها مديرة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو، قللت أودري أزولاي المديرة العامة الجديدة لليونسكو من أهمية القرار الأمريكي بالانسحاب من المنظمة.

وأكدت أزولاي التي تم تثبيت تعيينها مديرة عامة للمنظمة الجمعة أن الولايات المتحدة "ليست بداية المنظمة ونهايتها".

وأضافت أزولاي إن قرار واشنطن لم يمثل "مفاجأة كبرى إذا ما أخذنا بعين الاعتبار موقف الولايات المتحدة الحالي من التعددية الثقافية".

وقالت في حديث لإذاعة فرانس إنتر "إنه قرار سيادي لدولة أحترمها، لكنها في الوقت نفسه ليست بداية اليونسكو ونهايتها".

اليونسكو تخطت 15 عاما بدون الولايات المتحدة

وتابعت "كانت هناك فترات طويلة في اليونسكو، أكثر من 15 سنة ، بدون الولايات المتحدة، التي عادت في نهاية المطاف".

وقالت أزولاي إنها لا تعتقد أن الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مؤكدة أن اليونسكو ستواصل "العمل مع المجتمع المدني الأمريكي والجامعات الأمريكية والعلماء الأمريكيين".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد أعلنتا انسحابهما من اليونسكو في 12 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، واتهمتاها "بالانحياز ضد إسرائيل".

ولم يكن إعلان انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة الأول من نوعه، فقد سبق أن انسحبت واشنطن من المنظمة التي تضم 195 عضوا في 1984 وسط اتهامات بسوء الإدارة المالية والانحياز ضد الولايات المتحدة.

وعادت إلى المنظمة في 2002 ولكن في 2011 أوقف الرئيس آنذاك باراك أوباما التمويل بعد أن صوت أعضاء في المنظمة على انضمام فلسطين كعضو كامل.

وعلقت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، المساهمات المالية للمنظمة التي توازي نحو 22% من ميزانيتها.

تحديات جمة تنتظر أزولاي في اليونسكو

وأزولاي التي تؤدي اليمين الاثنين ترث منظمة تحاصرها المشكلات وتتهم بالبيروقراطية المفرطة والانحياز السياسي، إضافة إلى نقص الأموال.

وتعنى المنظمة بالثقافة وقد أدرجت على قائمتها الخاصة بالتراث العالمي "غراند كانيون" في الولايات المتحدة و"سور الصين العظيم". وتسعى المنظمة لتعزيز الثقافة وتدفع لإدخال تحسينات على قضايا اجتماعية مثل المساواة بين الجنسين.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/11/2017

  • اليونسكو

    المؤتمر العام لليونسكو يثبت تعيين الفرنسية أودري أزولاي مديرة عامة للمنظمة

    للمزيد

  • اليونسكو

    منافسة محتدمة بين قطر وفرنسا لرئاسة اليونسكو والانقسامات العربية تؤخر حسم النتيجة

    للمزيد

  • اليونسكو

    اليونسكو تنتخب قيادة جديدة لتحسين أدائها وسط خصومات دولية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي