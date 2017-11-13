مونديال 2018: السويد تتأهل للنهائيات وإيطاليا تغيب للمرة الأولى منذ 60 عاما

تمكن المنتخب السويدي لكرة القدم من اللحاق بركب الفرق المتأهلة لمونديال 2018 بروسيا، بعد تعادل سلبي مع مضيفه الإيطالي الاثنين على ملعب سان سيرو بميلانو في إياب الملحق الأوروبي. وللمرة الأولى منذ 60 عاما، ستحرم إيطاليا من المشاركة في كأس العالم، حيث لم يغب المنتخب الإيطالي عن الحدث العالمي منذ العام 1958.

حجز المنتخب السويدي لكرة القدم بطاقته إلى النهائيات بانتزاعه تعادلا سلبيا ثمينا من مضيفه الإيطالي الاثنين على ملعب سان سيرو في ميلانو في إياب الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وكانت السويد فازت 1-صفر ذهابا في ستوكهولم يوم الجمعة الماضي.

وستغيب إيطاليا عن النهائيات للمرة الأولى منذ 60 عاما وتحديدا منذ مونديال 1958 عندما فشلت أيضا في حجز بطاقتها إلى النهائيات التي أقيمت في السويد.

وهي المرة الثانية عشرة التي تبلغ فيها السويد العرس العالمي في تاريخها والأولى منذ 2006 في ألمانيا، فيما فشلت إيطاليا بطلة العالم 4 مرات في التأهل للمرة الثالثة بعد عام 1930 عندما قررت عدم المشاركة في النسخة الأولى في الأوروغواي.

واستحوذ المنتخب الإيطالي على الكرة طيلة المباراة وحاول بشتى الطرق الوصول إلى مرمى الحارس السويدي روبن أولسن دون جدوى بفضل التنظيم الجيد للاسكندنافيين على أرضية الملعب ولعبهم بذكاء كبير خولهم الحفاظ على الهدف الوحيد الذي سجله ياكوب يوهانسون ذهابا وبالتالي التواجد في المونديال الروسي.

وأصبحت السويد المنتخب الأوروبي الثاني عشر المتأهل إلى نهائيات روسيا، وتبقى البطاقة الأخيرة بين جمهورية إيرلندا والدانمارك ستحسم غدا عندما يلتقيان إيابا في دبلن (صفر-صفر ذهابا).

ولحقت سويسرا وكرواتيا بالمنتخبات التسعة التي تأهلت مباشرة عن القارة الأوروبية وهي فرنسا والبرتغال وألمانيا بطلة 2014 وصربيا وبولندا وإنكلترا وإسبانيا وبلجيكا وآيسلندا، والمنتخبين الكرواتي والسويسري اللذين تأهلا عن مباراتي الملحق الأوليين.

وارتفع العدد الإجمالي للمتأهلين إلى 28 منتخبا، إضافة إلى روسيا المضيفة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/11/2017