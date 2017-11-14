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أفريقيا

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تعاون الاتحاد الأوروبي وليبيا بشأن المهاجرين "لا إنساني"

© أ ف ب | مهاجر قبل انتشاله من المتوسط إلى سفينة منظمة "سي واتش" الألمانية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/11/2017

هاجم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الثلاثاء التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في ملف المهاجرين، معتبرا أنه غير إنساني. وندد الحسين بظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واصفا وضعهم بالـ"كارثي".

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الثلاثاء بتعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا بشأن ملف المهاجرين ووصفه بالـ"لا إنساني"، مهاجما في الوقت نفسه ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا.

وقال الحسين في بيان إن "سياسة الاتحاد الأوروبي القاضية بمساعدة خفر السواحل الليبيين على اعتراض وإعادة مهاجرين في المتوسط لا إنسانية". وأضاف "لا يمكن أن تستمر الأسرة الدولية في غض الطرف عن الفظاعات التي تفوق التصور التي يواجهها المهاجرون في ليبيا، والادعاء بأنه لا يمكن تسوية الوضع إلا من خلال تحسين ظروف الاعتقال".

وتابع أن "معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا وصمة على ضمير الإنسانية" واصفا الوضع بأنه "كارثي".

وجاء نداء المسؤول الدولي في وقت قرر ممثلو مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط (تضم 13 دولة أوروبية وأفريقية بينها ليبيا) الاثنين خلال اجتماع في بيرن بسويسرا، العمل على تحسين ظروف المهاجرين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، مع تطوير بدائل لهذا الحل.

وندد المفوض في بيانه بالمساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لخفر السواحل الليبيين لضبط المهاجرين في عرض البحر "رغم المخاوف التي أعربت عنها مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان" بشأن مصير المهاجرين.

ولفت إلى أن "تدخلات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المتزايدة لم تسمح حتى الآن بخفض عدد التجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون".

وقال إن "نظام المراقبة يكشف بالفعل عن تدهور سريع لوضعهم في ليبيا" موضحا أن "مراقبين لحقوق الإنسان" توجهوا إلى طرابلس من الأول إلى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر لزيارة مراكز الاعتقال ومقابلة المهاجرين المعتقلين فيها.

وقال إن "المراقبين صدموا لما شاهدوه: آلاف الرجال والنساء والأطفال الهزيلين في حال الصدمة، المكدسين بعضهم على البعض الآخر، محتجزون في عنابر (...) ومجردون من كرامتهم".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 14/11/2017

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