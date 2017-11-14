تحذيرات علماء البيئة قبل فوات الأوان

في صحف اليوم: الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق وتسبب في حصيلة ثقيلة لا سيما في إيران. المدرسة لم تعد محركا للارتقاء الاجتماعي في مصر، وآلاف علماء البيئة يوجهون تحذيرات لكي يغير البشر سلوكاتهم قبل فوات الأوان. المنتخب الإيطالي فشل البارحة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في في روسيا العام المقبل، والصحف الإيطالية تحت الصدمة.

الزلزال الذي ضرب غرب إيران وبالضبط المنطقة الحدودية بين إيران والعراق. وأودى بحياة المئات هو عنوان بارز في الصحف اليوم. صحيفة اعتماد الإيرانية عنونت لستم وحدكم في كرمِنشاه. لا تقلقوا، وكرمنشاه هو الإقليم المتضرر جراء الزلزال. ووضعت الصحيفة صورة هذا الرجل. أحد ضحايا الزلزال، جمّع أغراضه بعد أن حطم الزلزال بيته. الصحيفة أشارت إلى الجدل والأسئلة التي أثارها الزلزال، كهشاشة المساكن ومسؤولية السلطات، وكتبت إنه يتعين الإجابة على هذه الأسئلة حتى لا نترك المجال مفتوحا للإشاعات، ودعت اعتماد إلى تأهيل فرق متطوعين للإنقاذ لتجاوز الأخطاء التي ترتكب في مثل هذه الأحداث.

وخلافا للصحف الإيرانية التي عادت على الحصيلة الثقيلة لزلزال ليلة الأحد. كتبت صحيفة الصباح العراقية إن العراق تجاوز مرحلة خطر الهزة الأرضية، وقالت الصحيفة إن زلزال الأحد ورغم اعتباره الأقوى في تاريخ العراق حيث وصلت قوته إلى سبعة فاصلة اثنين إلا أن هذه الهزة مرت سلاما على العراقيين. المختصون في الزلازل اعتبروا حالات الوفيات والإصابات ليست كبيرة مقارنة بقوة الزلزال. صحيفة الزمان العراقية أشارت إلى المساعدات التي قدمتها تركيا، وقالت إن تركيا أول دولة في العالم هبت لنجدة المنكوبين بإرسالها طائرة محملة بالمساعدات إلى السليمانية الواقعة في إقليم كردستان العراق.

في موضوع آخر، ربما بعيد عن السياسة تناولت صحيفة لاكروا الفرنسية وضعية المدارس في مصر. المدرسة في مصر لم تعد وسيلة للارتقاء الاجتماعي كتبت صحيفة لاكروا وأضافت إنه وحسب الإحصاء الوطني في مصر لهذا العام فإن حوالي ثمانية عشر مليون ونصف المليون شخص أميون. وقدمت الصحيفة تحقيقا من بلدة واقعة على بعد مئتي كيلومتر جنوب القاهرة. وكتبت إن وضع المدرسة هنا شبيه بحالة البلدة، بسيطة ومهملة من قبل السلطات، و أشارت صحيفة لا كروا إلى أن الحاصلين في مصر على دبلومات عليا هم الأكثر تضررا من البطالة. الأمر الذي يتسبب في حالة من اليأس والعزوف عن الدراسة لدى التلاميذ.

صحيفة لوموند الفرنسية نشرت على صفحتها الأولى نداءا لآلاف العلماء الهدف منه إنقاذ كوكب الأرض. الصحيفة كتبت إن هذه المبادرة غير مسبوقة حيث دق خمسة عشر ألف عالم منتمين لمئة وأبع وثمانين دولة دقوا ناقوس الخطر حول وضعية الكوكب الذي نعيش فيه. هؤلاء العلماء دعوا إلى تغيير سلوكاتنا جذريا حتى لا تحصل كارثة بيئية وتفقد الأرض تنوعها البيولوجي، وكتب هؤلاء العلماء في رسالتهم الموجودة على صفحات لوموند إن كل المؤشرات كارتفاع درجة حرارة الأرض والتصحر كلها مؤشرات على الضغط الكبير الذي يمارسه البشر على البيئة، ودعوا على التحرك قبل فوات الأوان.

في الشؤون الرياضية: فشل منتخب إيطاليا في الحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم في روسيا بعد أن تعادل سلبيا مع منتخب السويد في مدينة ميلانو. هذا الخبر الحزين بالنسبة للجمهور الإيطالي علقت عليه الصحف. صحيفة ليكيب كتبت تشاو إيطاليا وقالت إنها المرة الأولى منذ العام خمسة وثمانين التي لا تشارك فيها إيطاليا في نهائيات كأس العالم. هكذا يغيب المنتخب الوطني الإيطالي على خريطة كرة القدم العالمية. صحيفة ليكيب اعتبرت هذا الغياب كارثة تاريخية للكرة المستديرة الإيطالية.

صحيفة كوريري ديلسبور الإيطالية كتبت سيبقى الجميع في البيت، ولا احد سيذهب للنهائيات المنظمة في روسيا العام المقبل. ليس لدينا من بديل سوى التفرج على باقي الفرق المشاركة من هنا، واعتبرت الصحيفة مباراة الأمس أمام منتخب السويد عارا على الكرة الإيطالية ووصمة لا تمحي.

إعداد محجوبة كرم