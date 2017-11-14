نقابة الموسيقيين توقف المطربة شيرين عن الغناء وتحيلها للتحقيق بعد "استهزائها بمصر"

أوقفت نقابة الموسيقيين المصرية الثلاثاء، المطربة شيرين عن الغناء وأحالتها للتحقيق بتهمة "الاستهزاء بمصر". ونشرت المطربة اعتذارا على صفحتها على فيس بوك، مؤكدة أن ما بدر منها كان "دعابة سخيفة". وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطربة أثناء إحدى حفلاتها بالشارقة بالإمارات، وهي تقول ردا على أحد المعجبين "يجيلك بلهارسيا" في إشارة إلى تلوث مياه النيل.

أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية الثلاثاء بيانا، أعلنت فيه وقف المطربة الشهيرة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها إلى التحقيق بعد اتهامها بـ "الاستهزاء بمصر"، خلال حفل أقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في البيان الذي أطلعت عليه "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطربة شيرين عبد الوهاب لما بدر منها من سخرية واستهزاء غير مبررين على مصرنا العزيزة (..) لذا يتم إيقافها عن العمل وعدم منحها التصاريح اللازمة للحفلات لحين مثولها أمام النقابة".

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم النقابة خالد عيسى "تم تداول مقطع فيديو لشيرين بالأمس على الإنترنت لحفل لها بالشارقة أقيم في كانون الثاني/يناير وشاهدته النقابة واعتبرت ما فعلته تصرفا غير لائق بحقها وحق البلد".

وبحسب عيسى، سيتم التحقيق مع المطربة خلال أسبوع من وقت إصدار البيان "وسيحضر التحقيق قاض في مجلس الدولة".

شيرين تعتذر عن "دعابة سخيفة"

وقامت المطربة المصرية بنشر بيان على صفحتها الرسمية على فيس بوك تقول فيه "هذا الفيديو الذي أصاب أبناء وطني بالصدمة من حفلة في الشارقة منذ أكثر من عام، ولن أبحث وراء من احتفظ به كل هذه المدة ليظهره الآن وفي هذا التوقيت (..) لا أتذكر أني قلت هذا الكلام لأنني بالطبع لا أعنيه و لا يعبر عما بداخلي تجاه وطني، وكما ذكرت سابقا كانت دعابة سخيفة لو عاد الزمن بي بالتأكيد لما كررتها". واختتمت البيان قائلة "أنا آسفة".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة المصرية أثناء حفل لها في الشارقة ترد فيه على أحد المعجبين عندما طلب منها غناء أغنيتها الشهيرة عن مصر "مشربتش من نيلها"، فقالت له "يجبلك بلهارسيا"، في إشارة إلى تلوث مياه نهر النيل، وتابعت "اشرب مياه إيفيان احسن".

وأغضب المقطع العديد من الفنانين المصريين الذين انتقدوا شيرين وطالبوا نقابتهم بأخذ موقف منها، لما بدر منها من إساءة إلى صورة مصر.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/11/2017