التحالف الدولي يقر بـ"إمكانية" هروب جهاديين أجانب من الرقة وسط المدنيين

رجح الناطق باسم التحالف الدولي في سوريا والعراق فرضية فرار جهاديين أجانب مع المدنيين من الرقة قبيل تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية". وتأتي تصريحات الكولونيل رايان ديلون إثر أخبار لشبكة "بي بي سي" البريطانية مفادها أن المئات من مقاتلي التنظيم، بينهم أجانب، غادروا المدينة بأسلحتهم وذخائرهم في قافلة ضخمة في 12 تشرن الأول/أكتوبر.

أقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين في سوريا والعراق الثلاثاء بـ"إمكانية" أن يكون مقاتلون أجانب قد تمكنوا من الهرب وسط المدنيين من مدينة الرقة السورية قبيل تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف أنه تم إجلاء نحو 3 آلاف مدني من المدينة في 14 تشرين الأول/أكتوبر بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين المجلس المدني في الرقة ومقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، قبيل أيام من إعلان تحرير المدينة.

وقال التحالف في ذلك الوقت إنه "مُصّر جدا" على عدم السماح للمقاتلين الأجانب في التنظيم الجهادي المتطرف بمغادرة الرقة، لكن شبكة "بي بي سي" البريطانية ذكرت الاثنين أن المئات من مقاتلي التنظيم، بينهم أجانب، غادروا الرقة بأسلحتهم وذخائرهم في قافلة ضخمة في 12 تشرن الأول/أكتوبر.

وقال الكولونيل رايان ديلون الناطق باسم التحالف للصحافيين "من بين 3500 مدني خرجوا (...) من الرقة في ذلك الوقت، هناك تقريبا أقل من 300 شخص تم فحصهم وتعريفهم كمقاتلين محتملين" لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وتابع أنه "خلال عملية الفحص، تم التعرف على أربعة مقاتلين أجانب واعتقلتهم "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ديلون أن التحالف اتفق مع هذه القوات على التحقق من صور وبصمات كل الرجال في سن القتال لمنع الجهاديين المعروفين من الهرب، لكنه أوضح "لا يمكنني التأكيد بنسبة 100 بالمئة أنه تم التعرف على كل جهادي خرج من الرقة".

وأضاف "أن احتمال أن يكون بعض هؤلاء المقاتلين (...) قد تمكنوا من التسلل كمدنيين أو كمقاتلين محليين أمر وارد".

وأكد ديلون أن طائرات التحالف المسيّرة راقبت القافلة بعد مغادرتها الرقة، لكن القرار اتخذ بعدم ضربها بسبب وجود مدنيين في صفوفها.

وخلال الأشهر الماضية، فقد التنظيم الجهادي مساحات واسعة في سوريا والعراق، كان استولى عليها في العام 2014، أبرزها مدينة الرقة السورية التي خسرها في 17 تشرين الأول/أكتوبر بعد معركة استمرت شهرا مع "قوات سوريا الديمقراطية" ومدينة الموصل العراقية التي أعلن منها زعيمه أبو بكر البغدادي قبل ثلاث سنوات تأسيس دولة "الخلافة".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 15/11/2017