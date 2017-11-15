الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

زيمبابوي: أين غاب موغابي؟

للمزيد

حدث اليوم

اليمن : النزيف اليمني في الفخ الإقليمي

للمزيد

حوار

وزيرة الجيوش الفرنسية: المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لم تنته بعد

للمزيد

وقفة مع الحدث

عون يشدد لهجته وفرنسا تضغط لعودة الحريري

للمزيد

ضيف اليوم

زيارة أردوغان إلى الكويت.. توقيع اتفاقيات في مجالات الرياضة والاقتصاد والأبحاث العلمية

للمزيد

ريبورتاج

العاصمة التوغولية لومي.. من مكب للنفايات إلى نموذج اقتصادي فريد!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الوساطة في ملف الحريري.. مهمة فرنسية معقدة

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

السعوديات يعملن في المجال العدلي لأول في مرة في التاريخ!

للمزيد

حوار

رئيس مجلس الشورى العماني: "عدم وجود أحزاب سياسية في السلطنة نعمة"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

الإليزيه يتوقع وصول سعد الحريري إلى فرنسا "في الأيام القليلة القادمة"

© أ ف ب/ أرشيف | الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/11/2017

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري للمجيء إلى فرنسا مع أسرته، بعد محادثة هاتفية أجراها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأكد ماكرون أن هذه الدعوة ليست عرضا لمنفى سياسي. وأعلن الإليزيه أنه من المتوقع أن يصل الحريري إلى فرنسا "خلال الأيام القليلة القادمة".

قال مصدر في الرئاسة الفرنسية الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري "من المتوقع أن يأتي إلى فرنسا في الأيام القليلة القادمة" بعد أن وجه الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تباحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دعوة للحريري سعيا منه لنزع فتيل أزمة بالشرق الأوسط.

وأعلن ماكرون أنه "دعا" الحريري المقيم حاليا في السعودية وتدور تساؤلات حول حرية حركته، للقدوم "مع أسرته" إلى فرنسا. وأكد ماكرون أن هذه الدعوة ليست عرضا لمنفى سياسي.

وأضاف للصحافيين في بون عندما سئل عن عرضه المنفى على الحريري "كلا.. إطلاقا.. آمل أن يكون لبنان مستقرا وأن تكون الخيارات السياسية متسقة مع حكم المؤسسات".

وتابع "نحن بحاجة للبنان قويا مع احترام وحدة أراضيه. نحتاج لزعماء لديهم الحرية في خياراتهم ويمكنهم التحدث بحرية".

وأعلن الحريري استقالته المفاجئة قبل نحو 11 يوما من العاصمة السعودية الرياض مما دفع بلبنان إلى صدارة التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران.

وقال قصر الإليزيه في بيان "بعد الحديث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وجه الرئيس دعوة إلى سعد الحريري وأسرته إلى فرنسا".

وقال مصدر في قصر الرئاسة الفرنسي إن الحريري سيصل إلى فرنسا في "الأيام القادمة" مع أسرته.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون قبول استقالة الحريري واتهم السعودية في وقت سابق اليوم باحتجازه "رهينة" ووصف ذلك بأنه "عمل عدائي".

وتنفي السعودية احتجاز الحريري أو إجباره على الاستقالة.

ويزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الرياض مساء اليوم الأربعاء.

وأشار بيان الإليزيه إلى الحريري بصفته رئيس وزراء لبنان.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 15/11/2017

  • فرنسا - لبنان

    ماكرون يلتقي وزير الخارجية اللبناني ويأمل أن "يتمكن الحريري من العودة إلى لبنان"

    للمزيد

  • لبنان

    كيف استقبل الشارع اللبناني تصريحات الحريري عقب مقابلته التلفزيونية الأولى بعد الاستقالة؟

    للمزيد

  • لبنان

    الرئيس اللبناني: حرية سعد الحريري "محدودة في الرياض"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي