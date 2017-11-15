فرنسا تفوز بشرف تنظيم كأس العالم للروغبي لعام 2023

فازت فرنسا في التصويت على شرف استضافة كأس العالم للروغبي عام 2023، متفوقة على كل من جنوب أفريقيا وجمهورية إيرلندا. وستكون هذه المرة الثانية التي تنظم فيه فرنسا الحدث الرياضي العالمي الأكبر في هذه الرياضة بعد عام 2007.

أعلنت هيئة "وورلد روغبي" التي تشرف على كأس العالم للروغبي (15 لاعبا و7 لاعبين)، الأربعاء أن فرنسا فازت بشرف تنظيم مونديال 2023 للمرة الثانية في تاريخها بعد 2007.

ووقع الاختيار على فرنسا على حساب الدولتين المرشحتين الأخريين: جمهورية إيرلندا وجنوب أفريقيا بموجب الاقتراع الذي جرى في لندن على دورتين.

وحصلت فرنسا في الدورة الأولى على 18 صوتا مقابل 13 لجنوب أفريقيا و8 لجمهورية إيرلندا التي خرجت من السباق وفشلت في نيل شرف تنظيم أول بطولة عالمية على أرضها في هذه الرياضة.

وفي الثانية، نالت فرنسا 24 صوتا مقابل 15 لجنوب أفريقيا التي سبق أن نظمت نسخة عام 1995.

وصرح رئيس الاتحاد الفرنسي للروغبي برنار لابورت بعد فوز بلاده "أنا فخور. أشكر ’وورلد روغبي‘ التي عملت الكثير رغم وجود بعض الأمور غير المفهومة".

وكانت فرنسا وجمهورية إيرلندا قد انتقدتا بشدة تقرير لجنة التقويم التابعة لـ"وورلد روغبي" أو ما كان يعرف سابقا بـ"هيئة البورد الدولية للروغبي"، الذي نشر في 31 تشرين الأول/أكتوبر وأعطى الأفضلية لجنوب أفريقيا.

وأضاف لابورت "ملفنا قوي، وسنعمل كل ما بوسعنا. أستطيع أن أضمن لكم من الآن أنها ستكون كأس عالم ناجحة".

بدوره، قال رئيس "وورلدو روغبي"، بيل باومونت (65 عاما)، لاعب منتخب إنكلترا بين 1975 و1982، "سبق أن نظموا (الفرنسيون) المونديال، وسيكون ناجحا. كان مسارا طويلا ولأول مرة تنشر نتائج هذا المسار".

وشجبت جنوب أفريقيا، بعد إعلان النتائج، "الغموض" الذي اكتنف المسار في الأسبوعين الأخيرين، بلسان الأمين العام لاتحادها جوري رو الذي قال في بيان "’وورلد روغبي‘ قادت مسارا شاملا وشفافا خلال 15 شهرا لتحديد هوية الدولة الأفضل (لتنظيم كأس العالم). هذا المسار أصبح غامضا بالكامل في الأسبوعين الأخيرين".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي مارك ألكسندر "الجيل الجديد من القادة هو من سيقرر الترشح لاستضافة مونديال 2027 أو النسخ التالية. أنا واثق من أن بلدنا ستكمل حلمها باستضافة البطولة. لكن ذلك لن يكون في 2023. قلوبنا تنزف".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/11/2017