فرنسا: القضاء يوجه اتهامات متعلقة بالإرهاب للجهادي الفرنسي مهدي نموش

قام القضاء الفرنسي الأربعاء بتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب للجهادي الفرنسي مهدي نموش. وتتهم فرنسا نموش بخطف واحتجاز أربعة صحافيين فرنسيين كرهائن في سوريا بين عامي 2013 و2014. وإلى جانب هذه الاتهامات تتهم بلجيكا نموش بأنه منفذ الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل في 24 أيار/مايو 2017.

وجه القضاء الفرنسي الأربعاء بباريس تهمة "الخطف والاحتجاز على صلة بمنظمة إرهابية" إلى الجهادي الفرنسي مهدي نموش (32 عاما)، الذي يشتبه في أنه كان سجان الصحافيين الفرنسيين الأربعة الذين خطفوا واحتجزوا كرهائن في سوريا عامي 2013 و2014.

ونقل نموش من بلجيكا إلى فرنسا الأربعاء ووصل إلى قصر العدل بباريس قبيل الساعة 09:00 ت غ. وبعد عشر دقائق أمضاها في مكتب القاضي وجهت إليه تهمة "خطف واضطهاد على علاقة بمشروع إرهابي"، بحسب محاميه فرنسيس فويلمين.

وأضاف المحامي أنه "بناء على نصائحي قال مهدي نموش إنه لن يرد على أي سؤال لأننا لم نطلع على الملف حتى الآن" موضحا أن القضاة الفرنسيين سيستدعون موكله مجددا "للاستماع إليه في أصل القضية".

وتابع المحامي "لن أستغرب أن يكون لديه أشياء يدلي بها (..) بشأن الاتهامات التي وجهت إليه في قضية خطف الصحافيين واحتجازهم".

ولقد تعرف عليه الصحافيون بعد عودتهم إلى فرنسا، وهم ديدييه فرانسوا وبيار توريس وإدوار إلياس ونيكولا هينين الذين خطفوا في سوريا في حزيران/يونيو 2013 وأفرج عنهم بعد ذلك بستة أشهر.

ومن المقرر أن يعود نموش سريعا إلى بلجيكا. وكانت السلطات البلجيكية سمحت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعملية تسليم وقتية كذلك.

ومهدي نموش ولد ونشأ في شمال فرنسا وهو معتقل في بلجيكا حيث وجهت إليه تهمة ارتكاب اعتداء في المتحف اليهودي ببروكسل. ففي 24 أيار/مايو 2014 أطلق رجل النار في بهو مدخل المتحف ما أدى إلى مقتل سائحين إسرائيليين وموظف بلجيكي ومتطوع فرنسي.

وتم توقيف نموش بعد الاعتداء بستة أيام في محطة نقل بمرسيليا (جنوب شرق). وهو منحرف ولديه سوابق عدة وأصبح إسلاميا متطرفا في السجن قبل أن يسافر للجهاد في سوريا.

"عنيف جدا"

دل الصحافيون الأربعة لدى سؤالهم من أجهزة الاستخبارات الفرنسية، على نموش باعتباره أحد سجانيهم.

وكانت صحيفة لوموند قد كشفت في أيلول/سبتمبر 2014 وجود نموش مع الصحافيين الأربعة في سوريا. وتحدث بعضهم حينها عن الأمر علنا.

وروى نيكولا هينين أنه تعرض "لسوء المعاملة" من مهدي نموش عندما كان محتجزا خصوصا في مستشفى أمراض العيون بحلب الذي حوله تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى سجن.

وقال هينين "حين لا يكون بصدد الغناء، يمارس التعذيب. وكان عضوا في مجموعة فرنسية صغيرة كان وصول أفرادها يروع الخمسين سجينا سوريا في الزنازين المجاورة".

من جهته قال ديدييه فرانسوا إن الجهادي نموش "كان عنيفا جدا مع المساجين السوريين. لكنه كان مضطرا للسيطرة على تصرفاته مع الرهائن الغربيين" مشيرا إلى "نوع من الهوس المعادي للسامية والولع بتقليد أو التفوق على (محمد) مراح" الذي قتل سبعة أشخاص في جنوب غرب فرنسا في 2012 بينهم يهود وعسكريون من أصول مغاربية.

وتعرف الرهائن السابقون على إسلاميين متطرفين آخرين من بين سجانيهم ضمنهم نجم العشراوي أحد الانتحاريين الذي قضى في 22 آذار/مارس 2016 في اعتداء مطار بروكسل، وسليم بنغانم. وهذا الأخير، وهو مدرج على اللائحة الأمريكية للمسلحين "الإرهابيين الاجانب" لانتمائه لتنظيم "الدولة الإسلامية"، تحرك في محيط شبكة "بوت شومون" (شرق باريس) التي كانت ترسل مسلحين متطرفين إلى العراق.

وسلم نموش إلى بلجيكا في تموز/يوليو 2014.

ووضع منذ ذلك التاريخ قيد الحبس الانفرادي في بلجيكا.

وبحسب محاميه فقد نقل لاحقا إلى سجن عند الحدود مع فرنسا.

وقد تبدا ملاحقته في قضية الاعتداء على المتحف في بلجيكا في 2018.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/11/2017