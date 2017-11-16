رئيس الأركان الإسرائيلي يعبر عن استعداد بلاده للتعاون الاستخباري مع السعودية

قال رئيس الأركان الإسرائيلي غادي أيزنكوت إن بلاده مستعدة "لتبادل المعلومات الاستخبارية" مع السعودية "لمواجهة إيران". وجاءت هذه التصريحات في مقابلة مع موقع "إيلاف" الإخباري، وهي الأولى من نوعها لرئيس أركان خلال وجوده في سدة المسؤولية لوسيلة إعلامية عربية، وأكد خلالها أن "هناك الكثير من المصالح المشتركة بيننا".

صرح غادي أيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي في مقابلة صحفية نادرة مع وسيلة إعلامية عربية نشرت الخميس، أن بلاده على استعداد "لتبادل المعلومات الاستخبارية" مع السعودية "لمواجهة إيران".

وقال أيزنكوت في مقابلة مع موقع "إيلاف" الإخباري الذي يتخذ من لندن مقرا، "نحن مستعدون لتبادل الخبرات مع الدول العربية المعتدلة وتبادل المعلومات الاستخبارية لمواجهة إيران"، مضيفا ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مشاركة معلومات مع السعودية في الفترة الأخيرة، "نحن مستعدون للمشاركة في المعلومات إذا اقتضى الأمر.هناك الكثير من المصالح المشتركة بيننا".

وأكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس مضمون المقابلة، مشيرا إلى أنها الأولى من نوعها لرئيس أركان خلال وجوده في سدة المسؤولية لوسيلة إعلامية عربية.

وتأتي هذه التصريحات وسط توتر وتصعيد في المنطقة بين السعودية وإيران حول ملفات عدة. وتتهم إيران وحلفاؤها الرياض بالتقرب من إسرائيل.

من جهة أخرى، نفى رئيس الأركان الإسرائيلي نية إسرائيل القيام بهجوم على حزب الله في لبنان، وقال "لا توجد لدينا أي نية للمبادرة بهجوم على حزب الله في لبنان والوصول إلى حرب". إلا أنه أضاف "لن نقبل أن يكون هناك تهديد إستراتيجي على إسرائيل".

وتابع "أنا سعيد جدا للهدوء على جانبي الحدود، الأمر الذي استمر طيلة 11 سنة. ونرى من الجانب الآخر محاولات إيرانية قد تؤدي للتصعيد ولكنني أستبعد ذلك في هذه المرحلة".

وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها إسرائيل عن التقاء مصالح بينها وبين السعودية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/11/2017