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أفريقيا

رئيسا الوزراء الفرنسي والمغربي يؤكدان على أهمية تعاونهما الاقتصادي في أفريقيا

© أ ف ب | رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب والمغربي سعد الدين العثماني خلال منتدى اقتصادي فرنسي مغربي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

فيديو عزيزة نايت سي بها

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/11/2017

أكد رئيسا الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ونظيره المغربي سعد الدين العثماني على أهمية تعاونهما الاقتصادي، ودعيا لتطوير المبادلات بينهما لجعل المغرب "منصة" للتنمية باتجاه أفريقيا. واعتبر فيليب والعثماني أن أفريقيا "أرض الفرص" و"قارة المستقبل"، وأن الاستثمار فيها سيدعم نمو الاقتصاد في البلدين.

دعا رئيسا الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ونظيره المغربي سعد الدين العثماني الخميس إلى تطوير المبادلات بينهما لجعل المغرب "منصة" للتنمية باتجاه أفريقيا "أرض الفرص" و"قارة المستقبل".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي في افتتاح منتدى اقتصادي فرنسي مغربي في منتجع الصخيرات جنوب الرباط "أؤمن بقدرة الشركات الفرنسية على تطوير نفسها انطلاقا من المنصة المغربية".

وبعدما ذكر بالنمو الاقتصادي والسكاني لأفريقيا، قال فيليب إنها "أرض الفرص".

من جهته، قال العثماني إن المملكة تريد أن تصبح "قطب التميز في القارة الأفريقية"، داعيا إلى "مزيد من التعاون للاستثمار في أفريقيا" وتطوير "قارة المستقبل" انطلاقا من "منطق الكل رابح".

وطور العاهل المغربي الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة سياسة أفريقية نشطة جدا أدت في بداية السنة إلى عودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي بعد غياب دام أكثر من ثلاثين عاما.

وتستعد المملكة التي تحظى بدعم فرنسا لطموحاتها، للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو تحرك يفترض أن يتم تفعيله في نهاية السنة.

ويتعلق الأمر بالنسبة للبلدين بتضافر جهودهما في مواجهة منافسين دوليين أقوياء وخصوصا الصين التي حققت اختراقا مهما في القارة الأفريقية بالاعتماد على قدرتها الاستثمارية ودعم مصرفي هائل، كما أكد عدد من المشاركين في المنتدى.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال رئيس فرع جمعية أرباب العمل الفرنسية لأفريقيا "ميديف أفريك" جيرار ولف الذي يقود وفدا يضم نحو أربعين رئيس شركة فرنسية إنه يرى المغرب "منصة مزودة بالبنى التحتية للاستثمار في أفريقيا جنوب الصحراء".

وتسعى شركة الطيران الملكية المغربية منذ أشهر إلى تطوير شبكة جوية خصوصا باتجاه شرق أفريقيا، من الدار البيضاء.

وفرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب وكانت الشريك التجاري الأول للرباط قبل أن تتقدم عليها إسبانيا.

وفي مواجهة "حصص السوق التي تتآكل"، دعا فيليب إلى الانفتاح على "أطراف جدد". كما دعا المتعاقدين الصناعيين من الباطن الموجودين في هذا البلد والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة "غير الحاضرة بشكل كاف في السوق المغربية" إلى التمركز و"التوسع".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/11/2017

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