الولايات المتحدة: مجلس النواب يقر مشروع ترامب للإصلاح الضريبي ويحيله لمجلس الشيوخ

تمكنت الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي الخميس من تمرير مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي يدعو إليه الرئيس دونالد ترامب. وستتم إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ لإقراره، حيث من الممكن أن يواجه المشروع صعوبات في ظل أغلبية جمهورية ضئيلة.

وافق مجلس النواب الأمريكي الخميس على مشروع الإصلاح الضريبي الذي يدعو إليه الرئيس دونالد ترامب. وينتقل بذلك المشروع إلى مجلس الشيوخ حيث يبقى مصيره مجهولا في عهدة غالبية جمهورية هشة.

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع القانون بـ227 صوتا مقابل 205 أصوات، فيما صوتت المعارضة الجمهورية بالإجماع مع 13 نائبا جمهوريا ضد النص الذي سيخفض الضرائب على الشركات وعلى معظم الأسر اعتبارا من 2018.

وصرح رئيس المجلس بول راين الذي يدعو منذ سنوات لتخفيض الضرائب "إن التصويت على هذا القانون هو أهم ما يمكن أن نقوم به للعودة إلى النمو (...) ومساعدات أسر الطبقات الوسطى التي تواجه صعوبات".

وأوضح أن أسرة متوسطة الأوضاع من أربعة أفراد ستكسب 1182 دولارا من القوة الشرائية في السنة بفضل هذا القانون.

وكان ترامب قصد شخصيا مجلس النواب في وقت سابق الخميس لحشد صفوف الجمهوريين حول مشروعه. والتقى بأعضاء الغالبية الجمهورية في مجلس النواب لنحو نصف ساعة، وقد أعرب عن "تفاؤل كبير" بحسب النواب الحاضرين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/11/2017