مناورات أمريكية يابانية لتعزيز القدرات الدفاعية تزامنا مع تصاعد التهديد النووي لكوريا الشمالية

قرب جزيرة أوكيناوا في جنوب غرب اليابان، تنطلق الخميس مناورات جوية بحرية ضخمة بين القوات الأمريكية ونظيرتها اليابانية، في استعراض للقوة هدفه تحذير كوريا الشمالية التي هيمن برنامجها النووي على الجولة الآسيوية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تنطلق اليوم الخميس مناورات جوية بحرية ضخمة بين القوات الأمريكية ونظيرتها اليابانية، في تدريب عسكري سنوي يتزامن هذه السنة مع تزايد التوتر بينن واشنطن وبيونغ يانغ.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان لها إن هذه المناورات تجري في جزيرة أوكيناوا في جنوب غرب اليابان. وسيشارك فيها من الجانب الأمريكي 14 ألف عسكري وقطع بحرية أبرزها حاملة الطائرات "رونالد ريغالد" وثلاث مدمرات وقاذفات صواريخ هي "ستيثيم" و"تشيفي" و"ماستن".

وأضاف البيان أن هذه المناورات السنوية ترمي إلى "تعزيز القدرات الدفاعية والقدرات التشغيلية المتبادلة بين القوات اليابانية والأمريكية عبر تدريبات على تنفيذ عمليات جوية وبحرية".

وبالتزامن مع المناورات أبلغ رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قائد القوات الأمريكية في آسيا والمحيط الهادي الأميرال هاري هاريس -خلال لقائهما في طوكيو- رغبة بلاده في التنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة لتعزيز قدرات الرد والردع مع تعقد الوضع الأمني في المنطقة.

كما تأتي هذه المناورات بعد أسبوع على انتهاء مناورات برية ضخمة وأخرى بحرية جرت على مدى أربعة أيام في غرب المحيط الهادئ وشاركت فيها ثلاث حاملات طائرات أمريكية، في حدث غير مسبوق في هذه المنطقة منذ 10 سنوات، إضافة إلى سبع سفن حربية كورية جنوبية بينها ثلاث مدمرات، وقطع بحرية يابانية.

رسالة تحذير إلى كوريا الشمالية

وتمثل هذه السلسلة من حلقات استعراض القوة رسالة تحذير إلى كوريا الشمالية التي هيمن برنامجها النووي على الجولة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آسيا.

ودائما ما تدين كوريا الشمالية هذه المناورات وتصفها بأنها تمارين على غزوها، كما ترد أحيانا عليها بإجراء مناورات عسكرية أو بتجارب صاروخية.

والأربعاء وجّه ترامب تحذيرا شديدا إلى كوريا الشمالية، مؤكدا أن هذه "الديكتاتورية المنحرفة لا يمكنها أن تبتزّ العالم"، ووعد بممارسة "ضغوط قصوى" على هذا البلد.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض غداة عودته من جولة آسيوية ماراثونية تركّزت على حل أزمة كوريا الشمالية إن نظيره الصيني شي جينبينغ وعده بأن يمارس "ضغوطا اقتصادية" على بيونغ يانغ، مشددا على أن "الرئيس شي يقرّ بأن كوريا الشمالية تشكّل خطرا كبيرا على الصين".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 16/11/2017