الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حدث اليوم

ليبيا: فضيحة العبودية في المعضلة الليبية

للمزيد

وقفة مع الحدث

تسوية "الحريري عبر باريس" ...لماذا؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ما تفسير الدعوة الفرنسية للحريري في هذا التوقيت؟

للمزيد

النقاش

زيمبابوي: أين غاب موغابي؟

للمزيد

حدث اليوم

اليمن: النزيف اليمني في الفخ الإقليمي

للمزيد

حوار

وزيرة الجيوش الفرنسية: المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لم تنته بعد

للمزيد

وقفة مع الحدث

عون يشدد لهجته وفرنسا تضغط لعودة الحريري

للمزيد

ضيف اليوم

زيارة أردوغان إلى الكويت.. توقيع اتفاقيات في مجالات الرياضة والاقتصاد والأبحاث العلمية

للمزيد

ريبورتاج

العاصمة التوغولية لومي.. من مكب للنفايات إلى نموذج اقتصادي فريد!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

مجتمع

اكتشاف كوكب قد يكون صالحا للحياة على مسافة فلكية قريبة من الأرض

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/11/2017

اكتشف عدد من علماء الفضاء كوكبا يدور حول نجم صغير في كوكبة العذراء، يمكن أن يكون صالحا للحياة. والكوكب الجديد الذي أعطي اسم "روس 128 بي" يقع على مسافة 11 سنة ضوئية من الأرض، وهي مسافة قريبة جدا بالمقاييس الكونية. والكوكب المكتشف ذو كتلة قريبة من كتلة الأرض، ويتوقع العلماء أن تكون حرارة سطحه قريبة من حرارة الأرض ما يعزز احتمال وجود الماء السائل عليه، ويزيد فرص احتوائه للحياة.

أعلن المرصد الأوروبي الجنوبي أن علماء فضاء تمكنوا من اكتشاف كوكب جديد يحتمل أن يكون مناسبا للحياة، على مسافة قريبة جدا من الأرض نسبيا ما يتيح مراقبته بواسطة التلسكوبات.

وأطلق على هذا الكوكب الصغير اسم "روس 128 بي"، وهو يدور حول نجم في كوكبة العذراء على بعد 11 سنة ضوئية من الأرض، وهي مسافة ضئيلة جدا في المقاييس الفلكية وإن كانت هائلة بالمقاييس البشرية، إذ إن السنة الضوئية الواحدة هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة وتساوي عشرة آلاف مليار كيلومتر تقريبا.

وتم رصد هذا الكوكب بفضل جهاز "هاربس" لقياس الطيف الضوئي التابع للمرصد الأوروبي في تشيلي.

وتبين للعلماء أن المدة التي يستغرقها الكوكب لإتمام دورة واحدة حول نجمه القزم هي تسعة أيام وتسعة أعشار من اليوم.

ويرجح العلماء أن يكون الكوكب مناسبا للحياة، وهو بالتالي أحد أبرز الكواكب المرشحة للبحث عن آثار للحياة على سطحها.

وهو ذو كتلة قريبة من كتلة الأرض، وقد تكون حرارة سطحه قريبة أيضا من حرارة الأرض، الأمر الذي يعزز إمكانية وجود المياه سائلة هناك.

إضافة إلى ذلك، يدور الكوكب حول نجم "هادئ"، ما يعني أن غلافه الجوي قد يكون كافيا لحمايته من العواصف الشمسية.

ويتوق العلماء لبدء عمليات المراقبة بالتلسكوب الأوروبي الضخم "إي إي أل تي" الموجود في المرصد الأوروبي في تشيلي لدراسة ما إن كان الكوكب يتمتع بغلاف جوي كاف لحماية سطحه من أشعة إكس.

وسيبحث العلماء أيضا في تركيبة الغلاف الجوي ومعرفة ما إن كان يحتوي على بقايا من الأكسجين أو المياه أو غاز الميثان، وهي عناصر متصلة بالحياة بشكل وثيق.

وهذا الكوكب "روس 128 بي" هو أقرب الكواكب المماثلة للأرض بعد الكوكب "بروكسيما" الذي أثار الإعلان عن اكتشافه في آب/أغسطس من العام 2016 ضجة كبيرة.

ويبعد "بروكسيما بي" عن الأرض 4,2 سنة ضوئية.

ومن بين آلاف الكواكب الصخرية المرصودة خارج المجموعة الشمسية، يعتقد العلماء أن خمسين منها فقط مرشحة لتكون مناسبة للحياة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/11/2017

  • علوم

    ملايين الأمريكيين يتابعون الكسوف الكلي للشمس في ظاهرة فلكية لم تحدث منذ قرن

    للمزيد

  • علوم

    علماء أمريكيون يرصدون إشارات "غريبة" مصدرها نجم قريب من الأرض

    للمزيد

  • فضاء

    ناسا تنشر صورا مذهلة للبقعة الحمراء في كوكب المشتري

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي