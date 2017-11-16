البيرو آخر المتأهلين لمونديال روسيا 2018

ضمن منتخب البيرو لكرة القدم ورقة التأهل الـ32 والأخيرة لمونديال روسيا 2018 إثر فوزه الخميس بهدفين نظيفين على نظيره النيوزيلندي في ليما، في إياب ملحق أمريكا الجنوبية-أوقيانيا، بعدما اكتفى بتعادل سلبي ذهابا في ويلينغتون.

كان منتخب البيرو لكرة القدم آخر اللاحقين بركب المتأهلين لمونديال روسيا 2018، إثر فوزه الخميس بهدفين نظيفين على نظيره النيوزيلندي ليحجز بذلك البطاقة الـ 32 الأخيرة.

وفازت البيرو التي تأهلت لأول مرة إلى النهائيات منذ 36 عاما بهدفين نظيفين للمخضرم جيفرسون فارفان (27) وكريستيان راموس (64)، فجر الخميس في ليما في إياب ملحق أمريكا الجنوبية-أوقيانيا، بعدما اكتفت بتعادل سلبي ذهابا في ويلينغتون.

وباتت البيرو التي تعود مشاركتها الأخيرة إلى عام 1982، خامس منتخب من القارة يتأهل إلى النهائيات التي تستضيفها روسيا من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو، بعد البرازيل والأوروغواي والأرجنتين وكولومبيا.

ورغم غياب قائدها باولو غيريرو عن المباراتين لإيقافه بسبب المنشطات، سيطر البيرو ميدانيا على المجريات وتمكنت من حسم مشاركتها الخامسة في النهائيات.

في المقابل، لم يرق النيوزلنديون الذين تواجدوا لآخر مرة في النهائيات في جنوب أفريقيا 2010، إلى المستوى الذي يمكنهم من تهديد تفوق خصومهم في لقاءي الملحق.

فرحة في ليما وخيبة في ويلينغتون

واحتفل نحو 40 ألف متفرج بيروفي ملأوا مدرجات الملعب الوطني في ليما بعودة منتخب بلادهم إلى النهائيات للمرة الأولى منذ مونديال إسبانيا 1982.

وبكى فارفان فرحا، وأهدى الإنجاز إلى قائد المنتخب غيريرو، في حين قررت الحكومة أن يكون الخميس يوم عطلة في البلاد.

وقال لاعب وسط المنتخب البيروفي وفريق ساو باولو البرازيلي كريستيان كويفا "إنها فرحة هائلة. إنه حلم طفولة. بقينا طويلا دون أن نستطيع كسر سوء الطالع".

وأضاف "عذرا، لكني أريد الاحتفال بهذا التأهل" قبل أن يتوجه لتحية الجمهور.

بدوره هنأ الرئيس بدرو بابلو كوتشينسكي المنتخب وكتب عبر حسابه في تويتر "انتظرنا أكثر من 35 عاما للمشاركة من جديد في المونديال. شكرا أيها المحاربون لأنكم منحتونا هذه الفرحة".

وفي ويلينغتون، امتزجت خيبة الأمل بعدم التأهل مع فخر مشجعي المنتخب الذين لم يعولوا عليه كثيرا، رغم الرغبات الكبيرة ببلوغ النهائيات للمرة الثالثة بعد 1982 و2010، نظرا للفارق الشاسع في ترتيب الطرفين في التصنيف العالمي حيث تحتل البيرو المركز العاشر، ونيوزيلندا المركز 122.

وتابع المشاهدون في نيوزيلندا المباراة بعد ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي) لفارق التوقيت بين القارتين، واعتبر أحدهم ماركوس إيبرت أن النيوزيلندين يستحقون كل الاحترام.

وقال "لقد أصبت بخيبة أمل وإن لم يكن لدي أمل بالتأهل. ليس هناك ما يدعو للخجل إن خسرنا 2-صفر في مجموع المباراتين أمام منتخب مصنف في المركز العاشر عالميا".

بدوره، اعتبر كريس سكوت أن منتخب "أول وايتس" افتقد إلى الواقعية في مواجهة البيرو، وقال "سنحت لنا فرص، لكنهم استغلوا الفرص التي أتيحت لهم. هذه هي الحياة"، مضيفا "لم نقل إن الفارق بين المنتخبين هو 112 مركزا في التصنيف العالمي".

ويعتبر عدم تأهل نيوزيلندا بالنسبة إلى ماركوس إيبرت فرصة كبيرة أهدرتها كرة القدم في بلد تعتبرالروغبي الرياضة الأولى فيه.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/11/2017