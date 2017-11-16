الرئيس الفرنسي يستقبل سعد الحريري السبت في الإليزيه

أعلنت الرئاسة الفرنسية ومصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية ومن تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، أن الأخير سيصل إلى باريس السبت تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع الحريري الخميس في مقر إقامته بالرياض بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الخميس أن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري سيكون السبت في باريس وسيستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وقال الرئيس الفرنسي لصحافيين في بون الأربعاء حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "اتصلت بمحمد بن سلمان وبسعد الحريري، واتفقنا على أنني سأدعوه (الحريري) لبضعة أيام إلى فرنسا مع أسرته"، مشددا على أن الأمر يتعلق "بزيارة لبضعة أيام"، وليس عرضا للجوء إلى فرنسا.

وفي بيروت، قالت السياسية اللبنانية ميريام سكاف رئيسة الكتلة الشعبية في بيان نقلا عن الرئيس اللبناني ميشال عون إن "الحريري سيصل يوم السبت إلى باريس مع عائلته ليرتاح في فرنسا أياما قليلة معدودة قبل أن يعود إلى بيروت وعندها يقرر في مسألة الاستقالة".

وكتب الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس في تغريدة على موقع "تويتر"، "أنتظر عودة الرئيس الحريري من باريس لنقرر الخطوة التالية بموضوع الحكومة".

وقال خلال لقاء مع مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، "نأمل أن تكون الأزمة انتهت وفتح باب الحل بقبول الرئيس الحريري الدعوة لزيارة فرنسا".

وأعلن النائب عقاب صقر القريب من الحريري في مقابلة مع تلفزيون "إم تي في" أن سعد الحريري "سيغادر بعد 48 ساعة إلى فرنسا مع عائلته بزيارة خاصة"، مشيرا إلى أنه سيعود بعد ذلك إلى بيروت.

ويرجح أن المبادرة الفرنسية ترمي إلى تقديم مخرج للأزمة التي تعصف بلبنان منذ إعلان الحريري استقالته. وطرحت إثر ذلك أسئلة كثيرة حول حريته في الحركة، وما إذا كان قد أجبر على الاستقالة. وبرزت خلال الساعات الأخيرة دعوات من دول غربية عدة بضرورة عودته إلى بيروت.

ولم يقبل عون حتى اليوم استقالة الحريري.

الحريري يلتقي لودريان

وقبل الإعلان الفرنسي استقبل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الخميس في مقر إقامته في الرياض وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، بحسب ما أكدت مراسلة وكالة فرانس برس التي حضرت بداية الاجتماع.

وقال الحريري بالفرنسية ردا على سؤال طرحه عليه صحافي حول موعد ذهابه إلى فرنسا بناء على دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون "أفضل ألا أجيب الآن"، مضيفا "سأعلن لكم ذلك" في حينه.

ولودريان هو أرفع مسؤول غربي يلتقي الحريري في العاصمة السعودية أمام الصحافة منذ إعلان الأخير استقالته من رئاسة الحكومة من الرياض في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان لودريان قد أعلن في وقت سابق أن الحريري سيتوجه إلى فرنسا مع أسرته، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع لودريان اليوم أن الحريري يعيش في المملكة "بإرادته" ويستطيع أن يغادرها "وقتما يشاء"، معتبرا أن الاتهامات باحتجازه في السعودية "باطلة".

وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الخميس أن رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري حر بمغادرة المملكة في الوقت الذي يحدده، نافيا كل التقارير والتكهنات حول احتجازه في السعودية.

ووصف الرئيس اللبناني ميشال عون الذي يعتبر أن الحريري "رهينة" في السعودية، ذهابه الى فرنسا بمثابة "فتح باب الحل" للأزمة الحادة التي نشأت بعد استقالة الحريري المفاجئة التي أعلنها من الرياض في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي "الرئيس الحريري يعيش في المملكة السعودية بإرادته وقدم استقالته، وفيما يتعلق بعودته إلى لبنان فهذا أمر يعود له ولتقييمه للأوضاع الأمنية".

وأوضح الجبير أن "الرئيس سعد الحريري مواطن سعودي كما هو لبناني، وجاء للمملكة ويعيش هنا مع عائلته بإرادته ويستطيع أن يغادر وقتما يشاء".

ورأى أن "الاتهام بأن السعودية تحتجز رئيس وزراء غير صحيحة، وبالذات شخصية سياسية حليفة وابن الرئيس رفيق الحريري (...) هذه اتهامات لا أعلم ما هو أساسها لكنها مرفوضة".

والجبير هو المسؤول السعودي الأرفع مستوى الذي يتناول مسألة إقامة الحريري في المملكة.

ومنذ إعلان استقالته المفاجئة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر من الرياض، طرحت أسئلة كثيرة حول حرية الحريري في الحركة وما إذا كان قد أجبر على الاستقالة.

وقال لودريان في الرياض الخميس إن سعد الحريري المتواجد في المملكة السعودية قد قبل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للذهاب إلى فرنسا، وسيتوجه إليها مع أسرته.

وأكد لودريان لصحافيين اثنين بينهما مراسلة وكالة فرانس برس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ بموافقة الحريري على الذهاب إلى فرنسا، من دون أن يحدد موعدا لهذه الزيارة.

وجاء هذا التأكيد بعد لقاء لأكثر من ساعة بين لودريان وولي العهد عقد مساء الأربعاء فور وصول المسؤول الفرنسي إلى العاصمة السعودية.

وعن موعد الزيارة، اكتفى لودريان بالقول إن "برنامج عمل الحريري يعود إليه وحده".

وكان ماكرون قد أعلن الأربعاء أنه دعا، بالاتفاق مع السعودية، رئيس الحكومة اللبناني المستقيل للمجيء إلى فرنسا مع أسرته. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الحريري "سيصل إلى فرنسا خلال الأيام القادمة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 16/11/2017