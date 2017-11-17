وفاة توتو رينا أحد أخطر العرابين التاريخيين للمافيا الإيطالية في صقلية

أفادت وسائل إعلام إيطالية الجمعة وفاة "القائد الأعلى" السابق لمافيا صقلية توتو رينا، أحد أخطر العرابين التاريخيين للـ"كوزا نوسترا"، في مستشفى بارما شمال إيطاليا جراء مضاعفات إصابته بمرض السرطان. وكان توتو رينا الذي دبر أكثر من 150 جريمة قتل، مسجونا بموجب 26 حكما بالسجن مدى الحياة.

عن عمر ناهز الـ87 عاما، توفي صباح الجمعة توتو رينا، القائد الأعلى السابق للمافيا الإيطالية في صقلية، أحد أخطر العرابين التاريخيين للـ"كوزا نوسترا"، الجمعة جراء مضاعفات إصابته بالسرطان على ما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

وتوفي سالفاتوري "توتو" رينا إثر مضاعفات إصابته بمرض السرطان في جناح السجناء في مستشفى بارما في شمال إيطاليا قبيل الساعة الرابعة صباحا (03,00 بتوقيت غرينيتش) بحسب الصحف الرئيسية في البلاد ووكالة "أنسا".

ولم يؤكد المستشفى على الفور وفاة رينا.

26 حكما صادر بحقه و150 جريمة قتل دبرها

هذا الزعيم المافيوي الذي كان مسجونا بموجب 26 حكما بالسجن مدى الحياة والذي دبر أكثر من 150 جريمة قتل، كان في غيبوبة خلال الأيام الأخيرة. وقد تلقت زوجته وثلاثة من أبنائه الأربعة الخميس إذنا استثنائيا من وزارة الصحة الإيطالية برؤيته للمرة الأخيرة.

أما جوفاني النجل الأكبر لرينا فهو يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لإدانته بارتكاب أربع جرائم قتل.

وكتب ابنه الآخر سالفاتوري على "فيسبوك" الخميس "أنت لست توتو رينا بالنسبة لي، أنت والدي فقط. وأتمنى لك عيد ميلاد سعيدا يا أبي في هذا اليوم الحزين لكن المهم، أحبك".

وكان رينا طلب في تموز/يوليو إطلاق سراحه بسبب خطورة مرضه، غير أن الطلب رفض من المحكمة التي اعتبرت أن الرعاية الطبية التي يتلقاها خلف القضبان لا تقل جودة عن تلك التي قد يحصل عليها خارج السجن.

وأشهر الجرائم التي دبرها توتو رينا كانت اغتيالات سنة 1992 لقضاة مناوئين للمافيا جوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو الذي أحال العام 1987 إلى المحاكمة أكثر من 300 عنصر من المافيا.

كذلك دبر توتو رينا سلسلة تفجيرات في روما وميلانو وفلورنسا أودت بحياة 10 أشخاص.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/11/2017