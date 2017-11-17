القوات العراقية تبدأ هجوما على راوة آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد

بدأت القوات العراقية الجمعة، هجوما لاستعادة السيطرة على رواة، في صحراء الأنبار الغربية على الحدود مع سوريا. وهي آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد.

أكدت القوات العراقية الجمعة، أنها بدأت هجوما على راوة، آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد، والواقعة في صحراء الأنبار الغربية على الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان "انطلاق عمليات تحرير راوة فجر اليوم (الجمعة)".

وأكد ضابط برتبة عميد ركن في الجيش العراقي أن "القوات العراقية من الجيش والعشائر وبمساندة من طيران التحالف الدولي والمروحي بدأت من ثلاثة محاور باقتحام مدينة راوة" الواقعة على بعد 230 كيلومترا إلى غرب الرمادي.

وقال الضابط إن استعادة راوة ستكون سريعة "بعد هروب غالبية عناصر التنظيم منها باتجاه الحدود العراقية السورية".

على الجانب الآخر من الحدود، تقع البوكمال وتشكل آخر معقل مهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

وأعلن الجيش السوري في وقت سابق استعادة كامل المدينة، إلا أن التنظيم المتطرف شن هجوما مضادا واستعاد السيطرة على نحو نصف مساحتها.

وفي 2014، شن تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوما واسعا استولى خلاله على ما يقارب ثلث مساحة العراق ونحو نصف مساحة سوريا المجاورة وأعلن "الخلافة" في البلدين. لكن مذاك الحين، خسر التنظيم غالبية الأراضي التي كان يسيطر عليها.

وتسعى القوات العراقية والسورية على جانبي الحدود تضييق الخناق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في آخر مربع له في وادي الفرات الصحراوي الذي يمتد من دير الزور إلى راوة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 17/11/2017